Bien que le jeu problématique touche une petite minorité de la population canadienne, plus de 300 000 personnes présentent un risque «grave» ou «modéré» de problèmes liés au jeu, selon une étude de Statistique Canada sur les comportements de jeu.

Ce contenu est la traduction d'un article de CTV News

Les conclusions de l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2018, Réponse rapide au jeu, publiées plus tôt cette semaine, comprennent des entretiens avec plus de 26 000 répondants et sont conçues pour des recherches à plus long terme.



Bien que l'étude ait été menée avant la pandémie, les auteurs de l'étude notent que les résultats fournissent «une base de référence importante» des problèmes de jeu au Canada et permettent de surveiller les changements qui pourraient survenir à la suite de la nouvelle législation fédérale entrée en vigueur en 2021 autorisant les paris sportifs à événement unique. Selon les auteurs, de telles études pourraient aider à élaborer des stratégies d'éducation, de prévention et de traitement plus efficaces pour les personnes qui jouent et celles qui sont confrontées à des problèmes liés au jeu.

«Bien qu'il soit difficile de prédire l'avenir, il est possible que des changements après 2018 entraînent des pourcentages plus élevés de Canadiens qui jouent», a déclaré Michelle Rotermann, l'une autrices du rapport et analyste principale à la Division de l'analyse de la santé de Statistique Canada, lors d'un entretien téléphonique avec CTVNews.ca. Selon elle, les conclusions du rapport constituent une bonne base de référence pour les recherches à plus long terme et permettent de saisir tout changement après 2018.

Selon Statistique Canada, le jeu était à l'époque plus répandu chez les Canadiens d'âge moyen — de 45 à 64 ans — que dans les autres groupes d'âge. Ce groupe d'âge était le plus susceptible (72,3 %) d'avoir joué au cours de la dernière année.

En ce qui concerne les problèmes de jeu, l'étude indique qu'on ne sait pas exactement pourquoi plus d'hommes que de femmes les développent — bien que le marketing, la stigmatisation et le manque d'acceptation sociale du jeu par les femmes dans le passé aient maintenu leur participation plus faible. Une autre raison de cette différence, selon Rotermann, est que les comportements de dépendance, comme la consommation de drogues et d'alcool, sont plus fréquents chez les hommes que chez les femmes.

Les joueuses étaient plus enclines que les hommes à jouer à des loteries à gains instantanés ou à des jeux en ligne. Cependant, les billets de loterie ou de tombola sont restés une activité de jeu populaire pour les répondants masculins et féminins en 2018.

Les hommes étaient trois fois plus susceptibles de parier sur les sports et deux fois plus susceptibles de parier à une table de casino (y compris en ligne).

PANDÉMIE ET CHANGEMENTS LÉGISLATIFS

Les données de 2018 permettent de savoir à quoi pourrait ressembler la tendance après la COVID-19 et l'introduction d'une nouvelle loi.

Les paris sportifs, par exemple, pourraient gagner en popularité compte tenu de l'évolution récente de l'industrie des jeux d'argent. «Si c'est le cas, une priorité pour la recherche et les politiques sera de déterminer si une plus grande popularité pour ces activités est associée à une augmentation de la prévalence des problèmes de jeu», indique le rapport.

Valerie Di Gregorio, directrice du service de conseil et de traitement de l'ACSM Thames Valley Addiction & Mental Health Services, à London, en Ontario, a déclaré à CTVNews.ca que, bien que les paris sportifs existent depuis des années, l'accessibilité et la modernisation signifient plus d'exposition et d'occasions de jouer.

Mais il existe des normes, des pratiques et des programmes, comme les programmes d'auto-exclusion, qui peuvent favoriser le rétablissement des joueurs et leur santé mentale.

Le stress et les perturbations induits par la pandémie peuvent avoir influencé les activités de jeu, ainsi que la consommation d'alcool et de drogues. Bien qu'il soit trop tôt pour le déterminer, le rapport indique que l'accès aux plateformes et aux sites web de jeux d'argent, ainsi que l'augmentation du temps passé en ligne pendant les périodes de fermeture, pourraient avoir entraîné une augmentation des risques de jeu problématique, ce qui est reconnu comme un problème de santé publique

Avec les confinements et les casinos fermés, certains joueurs ont eu recours aux jeux en ligne pour placer leurs paris, ce qui pourrait entraîner un changement par rapport aux habitudes de jeu de 2018.

Pendant le COVID-19, les données recueillies par Statistique Canada dans un rapport distinct en 2021 ont montré que 90 % des jeunes Canadiens âgés de 15 à 34 ans avaient fait plus d'activités en ligne qu'avant le COVID.

Mais outre la pandémie, l'évolution des technologies de jeu et les modifications du cadre législatif pourraient également influencer les habitudes de jeu à l'avenir, selon le rapport.

La légalisation rend le jeu plus désirable, ce qui pourrait inciter davantage de personnes à s'y adonner.

La légalisation des paris sportifs à événement unique au Canada en vertu de la Loi sur les paris sportifs sécurisés et réglementés, fin août 2021, permet aux provinces et aux territoires de proposer et de réglementer l'activité comme ils l'entendent et a conduit au lancement du marché igaming de l'Ontario en avril 2022.

Près de deux mois après le lancement d'un marché réglementé des jeux en ligne par le gouvernement ontarien, le trafic de paris en ligne a fortement augmenté. Il a inondé le marché de messages publicitaires et promotionnels - incitant les joueurs à s'inscrire sur plusieurs plateformes, selon un rapport d'Ipsos.

Les publicités pour les paris sur des plateformes telles que la télévision ou les chaînes d'écoute en continu ne font que faciliter l'adhésion d'une personne ayant une santé mentale ou une anxiété préexistante.

Selon un rapport de Deloitte, en vertu de la nouvelle loi, environ 14 milliards de dollars dépensés chaque année passeraient des marchés contrôlés non autorisés et non réglementés aux secteurs légaux, où ils peuvent être contrôlés et taxés de manière appropriée. Environ 84 % des parieurs passionnés, interrogés par Deloitte l'année dernière, ont déclaré qu'ils allaient certainement ou probablement jouer à d'autres jeux de casino en ligne sur des sites de paris sportifs après les changements législatifs.

L'enquête a montré que la plateforme la plus populaire auprès des parieurs assidus pour les paris sportifs était la télévision ordinaire. Cela pourrait être dû en partie au volume important de publicités sur les paris sportifs diffusées sur les écrans de télévision.

«Au fur et à mesure que les Canadiens prennent conscience de la situation du marché réglementé de l'Ontario - et sont exposés au volume important de publicité qui se répand dans le reste du Canada - certains de ces chiffres pourraient augmenter», selon Ipsos.

La plupart des provinces canadiennes ont mis en place des sites de jeux d'argent en ligne qui sont réglementés et autorisés à proposer des jeux d'argent en ligne au Canada. Mais d'autres plateformes de jeux en ligne non réglementées au Canada sont également relativement faciles d'accès.

La disponibilité des possibilités de jeu au Canada a augmenté au fil du temps et pourrait continuer à augmenter. En raison des nouvelles technologies de jeu comme le poker en ligne et les paris sportifs, la nécessité d'une surveillance plus régulière et plus détaillée devient encore plus critique.

L'étude a montré que les populations les plus vulnérables aux problèmes de jeu sont les hommes, les personnes issues de ménages à faible revenu, les autochtones, les personnes dont la santé mentale est passable ou médiocre, les fumeurs quotidiens et les personnes qui participent à de multiples formes d'activités de jeu.