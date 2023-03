Santé Canada met en garde les parents à propos de deux marques de sirop pour enfants après avoir découvert qu'ils contenaient un médicament non approuvé.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Le département fédéral a publié un avis public, jeudi, avertissant la population contre l'utilisation de Robikids et de Solmux, marques qui ont été promues sur Facebook par Kamshoppe.

Santé Canada indique que les deux marques contiennent un médicament sur ordonnance appelé carbocistéine, qui peut présenter de graves risques pour la santé. «N'utilisez pas ces produits. Rapportez-les à votre pharmacie locale pour une élimination appropriée. Consultez un professionnel de la santé si vous ou votre enfant avez utilisé l'un de ces produits et avez des préoccupations de santé», peut-on lire sur l'avis de Santé Canada.



Crédit photo: CTV News

«Les médicaments sur ordonnance ne peuvent être vendus légalement qu'avec une ordonnance. Achetez vos médicaments sur ordonnance uniquement dans des pharmacies autorisées.»

Santé Canada mentionne que d'autres pays utilisent la carbocistéine en cas d'hypersécrétion bronchique, où trop de mucus s'accumule dans les voies respiratoires.

À lire également:

Outre ses divers effets secondaires, le département indique que la carbocistéine n'est également pas recommandée pour les femmes enceintes.

Santé Canada informera le public s'il apprend que d'autres distributeurs ou détaillants font la promotion des deux produits.

Les consommateurs peuvent confirmer si un produit de santé est autorisé à être vendu au Canada en vérifiant son numéro d'identification à huit chiffres de médicament, son numéro de produit naturel ou son numéro de médicament homéopathique.

Les consommateurs peuvent également signaler les effets indésirables ou les plaintes à Santé Canada.

«La vente de produits de santé non autorisés au Canada est illégale. Les produits de santé non autorisés n'ont pas été approuvés par Santé Canada, ce qui signifie qu'ils n'ont pas été évalués pour leur sécurité, leur efficacité et leur qualité et peuvent présenter un éventail de graves risques pour la santé», conclut le département.