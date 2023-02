Future Electronics a annoncé vendredi que le président-directeur général Robert Miller, qui fait l'objet d'allégations d'agressions sexuelles à l'endroit de mineures, quittera la direction de l’entreprise.

Le désormais ex-PDG québécois de l'entreprise aurait payé des adolescentes pour des relations sexuelles, et ce, pendant plusieurs années, d'après une enquête de Radio-Canada.

Future Electronics mentionne par communiqué que Robert Miller nie toutes les allégations portées contre, affirmant qu’elles sont fausses et totalement infondées. L’entreprise ajoute que l’homme d’affaires québécois entend y aller de poursuites pour diffamation à l’endroit des personnes qui ont entaché sa réputation.

Future Electronics mentionne que M. Miller quitte également la direction de Future Electronics pour se concentrer sur «ses graves problèmes de santé».

L'enquête de Radio-Canada raconte que le milliardaire québécois aurait recruté et payé plusieurs jeunes filles entre 1994 et 2006 dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles. Nuits à l’hôtel — ou à sa maison cossue de Westmount —, voyages, bijoux, vêtements, cellulaires et sommes d’argent variant de 1000$ à 4000$, Robert Miller aurait usé de plusieurs stratégies pour arriver à ses fins. Des gens de sa garde rapprochée et certaines présumées victimes auraient participé au recrutement des jeunes filles.

Dans l'enquête, on dévoile qu’un avocat de M. Miller aurait assisté à des rencontres entre des policiers et de présumées victimes alors qu’une enquête avait été amorcée en 2009 par l’escouade d’Exploitation sexuelle des mineurs du SPVM sur les agissements de Miller et sur la participation possible de tiers dans son stratagème de recrutement.

Le SPVM a mis fin à l’enquête en 2009. Aucune accusation n’a été déposée.