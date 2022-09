Une page d'histoire se tourne: la légende du tennis Roger Federer a annoncé jeudi qu'il se retirera du circuit ATP après la Laver Cup.

«La Laver Cup, la semaine prochaine, sera mon dernier match sur le circuit de l'ATP. Je jouerai plus de tennis dans le futur, mais je ne compétitionnerai pas lors des tournois du Grands Chelem ou sur le circuit», a mentionné Federer dans un message vidéo publié sur son compte Twitter.

«C'est une décision douce-amère, parce que je vais m'ennuyer de tout ce que le circuit a pu m'apporter», a ajouté le tennisman de 41 ans.

Federer n'a pas joué depuis Wimbledon en juillet 2021. Ce dernier a subi une série d'opérations au genou.

«Comme plusieurs d’entre vous le savez déjà, les trois dernières années ont été marquées par de nombreux défis en raison des blessures et des opérations. Je connais aussi le potentiel et les limites de mon corps, et son message a été très clair récemment. J’ai disputé plus de 1500 matchs au cours des 24 dernières années. Le tennis a été plus que généreux envers moi, et maintenant je dois reconnaître qu’il est temps de mettre un terme à ma carrière professionnelle», a partagé Federer.

Le détenteur de 20 titres du Grand Chelem a tenu à remercier sa femme, sa famille, son équipe, ses adversaires et les fans.

Cette nouvelle survient quelques jours après la conclusion des Internationaux des États-Unis, le dernier tournoi de l'illustre carrière de l'Américaine Serena Williams.

