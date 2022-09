Roger Federer et Rafael Nadal joueront ensemble en double vendredi à la Coupe Laver, à l'occasion du dernier match de l'illustre carrière du tennisman suisse.

Federer, qui est détenteur de 20 titres du Grand Chelem en carrière, et son éternel rival, Nadal, le joueur masculin le plus titré de l'histoire avec 22 titres majeurs, joueront pour l'équipe européenne et affronteront un duo de l'équipe mondiale formé du demi-finaliste des Internationaux des États-Unis, Frances Tiafoe, et Jack Sock.



L'horaire de la première journée d'activités de cette compétition créée par l'entreprise de gestion de Federer a été dévoilé jeudi.

Le double finaliste en tournois du Grand Chelem, Casper Ruud, affrontera d'abord Sock en simple, puis le finaliste des Internationaux de France, Stefanos Tsitsipas, se mesurera à l'Argentin Diego Schwartzman. Le détenteur de trois titres majeurs en carrière, Andy Murray, se frottera ensuite à l'Australien Alex de Minaur en début de soirée, puis ce sera au tour du duo Federer-Nadal de fouler le terrain en double.

Il est à noter que le Québécois Félix Auger-Aliassime participera également à cette compétition, avec l'équipe mondiale.

Tous les détails au RDS.ca