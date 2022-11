La chaîne de rénovations Lowe's a annoncé jeudi la vente de toutes ses activités canadiennes, incluant les chaînes Rona et Réno-Dépôt, à la société de capital-investissement new-yorkaise Sycamore Partners, pour un montant en espèces de 400 millions $ US et une contrepartie différée calculée sur le rendement futur.

Lowe’s avait fait l’acquisition du quincailler québécois Rona pour 3,2 milliards $ en février 2016.

La société a dit prévoir enregistrer une perte de valeur sans incidence sur la trésorerie avant impôts d'environ 2 milliards $ US liée à ses activités de détail canadiennes au troisième trimestre de 2022.

Marvin R. Ellison, président du conseil et président et chef de la direction de Lowe's, affirme par communiqué que la vente de son entreprise canadienne de commerce de détail constitue «une étape importante vers la simplification du modèle d'affaires de Lowe's.»

Stefan Kaluzny, directeur général de Sycamore Partners, soutient que la société veut faire de Lowe's Canada et de RONA une société autonome dont le siège social serait maintenu à Boucherville.

La clôture de l'opération devrait avoir lieu au début de 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles et de l'obtention des approbations des autorités de réglementation, indique-t-on.

L’entreprise a-t-elle souffert de la pénurie de main-d’œuvre? Lowe's Canada vient de mener, au printemps dernier, une campagne d'embauche printanière visant à pourvoir 5130 postes dans son réseau de magasins corporatifs Lowe's, RONA et Réno-Dépôt, dont 1780 au Québec.

Avec de l'information de Noovo Info