Luis Rubiales, l'ancien président de la Fédération espagnole de football, a été soumis à une ordonnance restrictive et ne peut contacter la joueuse qu'il a embrassée sur les lèvres le mois dernier lors de la Coupe du Monde féminine, a déclaré vendredi la Cour nationale espagnole.



Rubiales a comparu devant le juge Francisco de Jorge et a nié tout acte répréhensible lorsqu'il a été interrogé sur le baiser avec la joueuse espagnole Jenni Hermoso lors de la cérémonie de remise des prix, a annoncé le bureau du procureur de l'État.

Après avoir entendu Rubiales, le juge a émis une ordonnance restrictive qui interdit à Rubiales de se trouver à moins de 200 mètres de Hermoso. Les procureurs avaient demandé que cette interdiction soit portée à 500 mètres.

Le juge a rejeté la demande des procureurs d'obliger Rubiales à se présenter devant un tribunal tous les 15 jours, ainsi que la demande de l'avocat de Hermoso de geler les avoirs de Rubiales.

Luis Rubiales a embrassé Jenni Hermoso sur les lèvres après la victoire de l'Espagne sur l'Angleterre en finale de la Coupe du Monde féminine le 20 août à Sydney, en Australie. Il a affirmé qu'elle avait consenti au baiser, mais Hermoso a nié cela à plusieurs reprises.

La semaine dernière, les procureurs de l'État espagnol ont officiellement accusé Rubiales d'agression sexuelle et d'acte de contrainte. Selon Hermoso, Rubiales l'a poussée à prendre la parole en sa défense immédiatement après le scandale.

Le bureau du procureur de l'État a déclaré que Rubiales avait nié les deux accusations en répondant aux questions du juge lors d'une audience d'une heure à huis clos.

Ni Rubiales ni son avocate de la défense, Olga Tubau, n'ont parlé aux médias à l'extérieur de la Cour nationale.

L'avocate d'Hermoso, Carla Vall i Duran, a déclaré qu'ils étaient satisfaits de l'audience.

«Nous pouvons continuer à affirmer que le baiser n'était pas consenti, c'est ce que nous avons dit depuis le tout début», a déclaré Vall i Duran. «Grâce aux [images du baiser], le monde entier, tout le pays, a pu constater qu'il n'y avait pas eu de consentement de quelque nature que ce soit. Et nous allons le prouver devant le tribunal.»

Rubiales, âgé de 46 ans, a finalement cédé dimanche sous une immense pression des autorités gouvernementales et du football et a annoncé sa démission de son poste de président de la fédération de football. Il avait déjà été suspendu provisoirement par la FIFA.

De Jorge effectue l'enquête préliminaire sur les accusations contre Rubiales, puis décidera si l'affaire doit être jugée.

Selon une loi sur le consentement sexuel adoptée en Espagne l'année dernière, Rubiales pourrait être condamné à une amende ou à une peine de prison d'un à quatre ans s'il est reconnu coupable d'agression sexuelle. La nouvelle loi a éliminé la différence entre le «harcèlement sexuel» et «l'agression sexuelle», sanctionnant tout acte sexuel non consenti.

Hermoso avait déjà témoigné devant les procureurs de l'État lorsqu'elle a accusé Rubiales d'agression sexuelle la semaine dernière, avant de quitter l'Espagne pour rejoindre son club mexicain, Pachuca.

Dans les jours qui ont suivi la finale de la Coupe du Monde, Rubiales avait déclaré que le baiser était «mutuel» et comme «celui que je pourrais donner à l'une de mes filles».

Hermoso a répondu en disant que c'était un mensonge.

«Je me suis sentie vulnérable et victime d'un acte impulsif, sexiste, déplacé et non consenti de ma part», a déclaré Hermoso dans un communiqué publié sur les médias sociaux. «En un mot, je n'ai pas été respectée.»