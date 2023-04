Les procureurs du Nouveau-Mexique prévoient d’abandonner les accusations d’homicide involontaire contre Alec Baldwin dans la fusillade mortelle en 2021 d’une directrice de la photographie sur le tournage du film «Rust», ont déclaré ses avocats, jeudi.

«Nous sommes satisfaits de la décision de classer l’affaire contre Alec Baldwin et nous encourageons une enquête appropriée sur les faits et les circonstances de cet accident tragique», ont mentionné les avocats de Baldwin, Luke Nikas et Alex Spiro, dans un communiqué.

Les procureurs n’ont pas immédiatement commenté l’affaire.

À lire | Un coaccusé d'Alec Baldwin écope six mois de probation pour «manipulation dangereuse»

M. Baldwin et la superviseure des armes du film, Hannah Gutierrez-Reed, ont tous deux été accusés d’homicide involontaire lors de la fusillade.

L’acteur pointait un pistolet sur la directrice de la photographie Halyna Hutchins lors d’une répétition lorsque l’arme s’est déclenchée, tuant Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza.

Alex Baldwin a affirmé qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette. Un rapport médico-légal du FBI a révélé que l’arme n’aurait pas pu tirer à moins que la détente n’ait été appuyée.

Les accusations contre Baldwin avaient déjà diminué. Une accusation comportant une arme, qui aurait pu mener à une peine beaucoup plus longue, avait déjà été rejetée et le premier procureur spécial dans l’affaire a démissionné.