L’acteur Ryan Reynolds et le Groupe Remington seraient sur le point de déposer une offre d’achat pour les Sénateurs d’Ottawa et le Centre Canadian Tire de plus d’un milliard de dollars américains.

Selon le journaliste de Postmedia Bruce Garrioch, le groupe d’investisseurs souhaiteraient conclure ce dossier dans les plus brefs délais. De son côté, le Groupe Remington souhaiterait construire un nouveau domicile aux Sénateurs dans le centre-ville d’Ottawa, alors que l’aréna actuel se situe à l’extérieur de la capitale canadienne dans la banlieue de Kanata.

À lire également:

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman, a mentionné qu’il aimerait voir Ryan Reynolds impliqué dans l’achat des Sénateurs afin de rehausser le profil du circuit sur la scène mondiale.

Selon plusieurs informations, Ryan Reynolds souhaiterait amener sa société de production basée à Los Angeles, Maximum Effort, dans le but de créer une série sur l’achat des Sénateurs d’Ottawa et la création du nouvel amphithéâtre.

La firme Galatioto Sports Partners, responsable de la vente des Sénateurs, conseillera les propriétaires dans ce dossier. Le site spécialisé Sportico a évalué en novembre dernier la valeur des «Sens» à 665 M$.

Anna et Olivia Melnyk, les filles Eugene Melnyk, ont repris la concession après le décès de leur père en mars.