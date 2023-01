Le média Reuters a rapporté que la plus vieille personne au monde serait décédée à l’âge de 118 ans dans sa maison de retraite, lundi en France.

Lucile Randon, connue sous le nom de sœur André, est née le 11 février 1904 et était la doyenne de l’humanité, selon la liste mondiale des personnes centenaires du Groupe de recherche en gérontologie (GRG).

À lire également:

Au cours de sa vie, sœur André a rejoint un ordre catholique en 1944 et a survécu à la COVID-19 l’an dernier.

Dans une entrevue avec l’Agence France-Presse (AFP) en 2022, sœur André avait confié qu’elle souhaitait «se retirer de cette affaire», elle qui était désormais sur un fauteuil roulant et aveugle.

Lucile Randon était devenue la plus vieille personne au monde à la suite du décès de Kane Tanaka survenu le 19 avril dernier au Japon, elle qui était âgée de 119 ans.

Selon le livre des records Guinness, Mme Tanaka était également la deuxième plus vieille personne dans l’histoire de l’humanité, derrière Jeanne Calment, qui a vécu jusqu’à 122 ans. De son côté, sœur André serait la quatrième plus vieille personne à avoir vécu le plus longtemps.