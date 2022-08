La chanteuse Safia Nolin a dénoncé, samedi, le retour hâtif de Maripier Morin sur la place publique, affirmant également avoir été victime de menaces de mort depuis deux ans, alors qu’elle avait accusé l’animatrice d’harcèlement sexuel en 2020.

Nolin a confié, dans une publication sur Instagram, qu’il était difficile pour elle de constamment devoir parler de cet épisode.

«C’est déjà assez difficile de constater que, deux ans plus tard, ma santé mentale, ma sécurité, ma carrière sont extrêmement atteintes et que je vois sa face partout», a écrit l’artiste québécoise.

L’auteure-compositrice-interprète a également montré du doigt les responsables permettant «à ces gens de regagner leur place de privilèges dans la place publique».

«Tu peux faire n’importe quoi, ce n’est pas grave. Au final, tu vas peut-être te faire dénoncer, mais worst case scénario, tu vas avoir ton premier rôle dans un film pis prendre deux ans off pour focuser sur ta sobriété», a lancé Nolin, faisant référence au retour de Maripier Morin, figurant parmi les têtes d’affiche du film «Arlette», qui sortira le 5 août.

 

«Par contre, si tu es victime et que tu oses ouvrir ta bouche, tu risques de te faire envoyer des menaces de mort, le monde t’engageront plus, pis ça se peut que ton nom soit écrit avec des insultes partout dans ta ville pis que t’aies peur pour ta vie», a ajouté Nolin.

Impossible de ne pas en parler

Safia Nolin a également déploré qu’il est désormais impossible pour elle de ne plus parler de ses œuvres et de ses chansons sans se faire demander de parler de sa dénonciation, disant qu’un tel scénario lui est arrivé la semaine dernière lors d’une entrevue à Radio-Canada en vue d’un spectacle à Gatineau.

«Il y a quatre émissions, où j’étais censé aller parler et jouer mes tounes, qui ont tiré la plug quand j’ai dit que je ne voulais pas parler de ma dénonciation…»

«Je ferme ma gueule depuis deux ans parce que j’ai peur de me faire poursuivre, mais porter ça toute seule pis me sentir humiliée constamment ça ne me tente plus, en fait, ce n’est plus possible», a conclu l’artiste de 30 ans.

À la suite des accusations de Safia Nolin, Maripier Morin avait annoncé, en juillet 2020, prendre une pause de ses activités professionnelles afin d’aller en thérapie.