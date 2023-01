Selon le média britannique The Independent, les autorités roumaines ont saisi la collection de voitures d’Andrew Tate d’une valeur estimée à 5 millions d’euros (7,17 millions de dollars canadiens) — la même collection dont l’influenceur américain se vantait de la possession dans une prise de bec virale avec la militante écologiste Greta Thurnberg.

Dans le cadre de son enquête sur Tate, arrêté en Roumanie à la toute fin de décembre 2022 pour trafic d’êtres humains et viol, la police aurait notamment mis la main sur une Bugatti, une Rolls-Royce, deux Ferrari et une Porsche, selon le média roumain Spy News.



Parmi les avoirs saisis, les autorités auraient également mis le grappin sur des immeubles, incluant celui dans lequel vivaient l’ancien combattant d’arts martiaux mixtes et son frère Tristan, également arrêté, et où ils auraient séquestré six jeunes femmes.

D’après l’information obtenue par The Independent auprès d’une agence roumaine de lutte contre le crime organisé du nom de Diicot, Tate, son frère et deux autres suspects dans l’affaire devaient initialement être détenus 24 heures, mais cette période a été allongée à 30 jours par un juge. Tate et compagnie peuvent cependant faire appel de cette décision.

Des séquences vidéo de la descente de police accompagnant la déclaration de l'agence de lutte contre le crime organisé montrent plusieurs voitures de sport floues, des liasses de billets et une arme de poing.

Tate a provoqué l’écologiste Greta Thunberg sur Twitter à la fin décembre, disant qu’il détenait 33 luxueux véhicules à essence et qu’il comptait en acheter plusieurs autres.

«Ce n’est que le début», a écrit l’influenceur, qui a demandé à la militante de lui faire parvenir son adresse courriel afin qu’il puisse lui envoyer la liste complète de sa collection de voitures et de «leurs énormes émissions de CO2 respectives».

À la surprise de plusieurs utilisateurs, Greta Thunberg a répondu au tweet d’Andrew Tate. «Oui merci de m'éclairer. Écrivez-moi à smalldickenergy@getalife.com», a répliqué la militante suédoise.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022

Tate, un anglo-américain déjà banni de diverses plateformes de médias sociaux pour avoir exprimé des opinions misogynes et des discours de haine, serait détenu avec son frère Tristan dans la région d'Ilfov, au nord de la capitale roumaine, Bucarest.

L'agence DIICOT, a déclaré que les citoyens britanniques recrutaient des femmes qui étaient soumises à «des actes de violence physique et de coercition mentale», exploitées sexuellement par des membres du groupe et forcées de se produire dans la pornographie dans le but de récolter «d'importants avantages financiers».

DIICOT a précisé avoir identifié six personnes qui ont été exploitées sexuellement par le groupe criminel organisé et que cinq maisons ont été perquisitionnées.

Avant le Nouvel An, Tate a publié une vidéo sur Twitter à partir d'une région montagneuse de Roumanie, le pays d'Europe de l'Est où il aurait vécu ces cinq dernières années.

Avec de l'information de The Associated Press et la collaboration d'Émeric Montminy pour Noovo Info