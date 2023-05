Le député péquiste Pascal Bérubé dénonce l'approche du gouvernement Legault, qui selon lui, bouscule les députés pour qu'ils se votent une augmentation de salaire.

«Je me sens bousculé par la Coalition avenir Québec (CAQ). Ça fait six députés qui viennent me voir pour essayer de me convaincre qu'il faut appuyer la CAQ là-dessus.»



Un projet de loi sera déposé jeudi pour augmenter la rémunération des élus de l'Assemblée nationale de 30 000 $.

«On n'a jamais demandé d'augmentation de salaire. On ne s'est jamais plaint de notre salaire. (...) Si l'argent était une valeur dans ma vie, je ne serais plus en politique», a indiqué M. Bérubé.

Le député péquiste croit également que la CAQ veut aussi hausser le salaire des députés pour maintenir la cohésion dans ses rangs. «Il semble que dans le caucus de la CAQ, ils ont de la difficulté à maintenir leurs députés heureux. Et l'une des solutions de la CAQ, c'est de leur donner une augmentation de salaire», a-t-il soutenu.

Malgré son malaise, Pascal Bérubé n'exclut pas de voter en faveur du projet de loi.

«Je n'ai pas de malaise»

Le chef libéral intérimaire, Marc Tanguay, a affirmé qu'il était d'accord avec le principe d'une augmentation de salaire des députés. Il veut attendre de voir le projet de loi avant de faire le débat. `Je n'ai pas de malaise à ce qu'il y ait un rattrapage qui soit fait', a-t-il indiqué.

Du côté de Québec solidaire, le chef parlementaire Gabriel Nadeau-Dubois s'oppose vertement à cette hausse.

«30 000 $ par année, y'a du monde qui font ça dans la vie. Et la CAQ veut que les députés se votent, à eux-mêmes, une augmentation de salaire de 30 000 $. Ça envoie un message de déconnexion et je pense que ça manque de respect pour les gens qu'on représente», a-t-il lancé.

Les députés de la CAQ étaient avares de commentaires mercredi matin avant la période de questions lorsque interrogés sur le sujet.

Le rapport du comité chargé d'analyser la rémunération des élus a été déposé il y a quelques semaines. Il recommande notamment de faire passer le salaire de base des députés de 101 561 $ à 131 766 $.

Or, bon nombre de députés ont des fonctions supplémentaires, ce qui leur permet d'avoir une rémunération plus élevée. Par exemple, un ministre a un salaire de 177 732 $, tout comme le chef de l'opposition officielle. En suivant les recommandations du rapport, leur salaire passerait à 230 591 $. Le salaire du premier ministre, quant à lui, passerait de 208 200 $ à 270 120 $.

Le rapport indique que les députés consacrent en moyenne 63 heures par semaine à leur travail et 10 heures par semaine pour leurs déplacements professionnels.

Même avec l'augmentation, le salaire des députés québécois resterait toutefois inférieur à celui de leurs homologues fédéraux, qui se chiffre à 194 600 $.

Le comité était composé de l'ancienne ministre libérale Lise Thériault et de l'ancien député péquiste Martin Ouellet.