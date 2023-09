Aperçue dans un véhicule sans avoir bouclé sa ceinture de sécurité, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a présenté ses excuses, mercredi.

Mme Guilbault a toutefois souligné qu’elle avait oublié de la boucler puisqu’il n’y avait pas de signal sonore dans son véhicule en raison de son année de fabrication. Cette déclaration est-elle vraie?



«Mon véhicule personnel date de 2011 et effectivement, je n’ai pas la sonnerie si j’oublie (de boucler) la ceinture», a lancé la ministre en conférence de presse.

Selon nos vérifications, la ministre Guilbault conduirait un véhicule de la marque Kia, qui avait pourtant en 2011 des signaux lumineux et sonores de ceinture de sécurité dans ses véhicules.

Selon le journaliste automobile Daniel Boudreault, l’argument de Mme Guilbault ne tiendrait donc pas la route.

«À partir des années 1990, la plupart des véhicules ont des signaux sonores et visuels et on a amélioré le tout avec le temps», a-t-il expliqué à Noovo Info, jeudi.

Par ailleurs, il serait impossible que les lumières visibles sur le tableau de bord ne fonctionnent plus, elles qui sont «d’une fiabilité incroyable, car ce sont des éléments de sécurité».

«Lorsque ça concerne la sécurité, il n’y a pas de compromis du côté de l’industrie automobile. Alors je rejette cet argument-là», a ajouté M. Boudreault.

Selon la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), environ 30% des conducteurs et passagers décédés dans un accident de la route n’étaient pas attachés. En moyenne, 50 personnes non attachées décèdent chaque année et 120 personnes subissent des blessures graves.

Si tous les occupants d’un véhicule s’attachaient, 25 décès et 60 blessés graves seraient évités chaque année, indique la SAAQ.

Voyez le reportage de Simon Bourassa dans la vidéo.