Santé Canada a approuvé jeudi le vaccin de Moderna contre la COVID-19 pour les tout-petits, soit les enfants de six mois à cinq ans, a rapporté La Presse canadienne.

En effet, Santé Canada a autorisé l’utilisation du vaccin Spikevax à être administré en deux doses.



Lorsqu’Omicron est le variant dominant, les résultats des essais cliniques ont démontré que ce vaccin offre une efficacité potentielle de 50,6% chez les enfants âgés de 6 à 23 mois et à 36,8% chez les enfants âgés de deux à cinq ans à partir de de 14 jours après l’administration de la deuxième dose.

«Cette décision de Santé Canada confirme l’efficacité et la sécurité du vaccin de Moderna. Parents et proches ont maintenant une option pour protéger ces très jeunes enfants, un groupe très à risque de faire l’objet d’une infection et pour qui des mesures de prévention sanitaire comme le port du masque ne sont pas toujours applicables», a commenté Patricia Gauthier, présidente-directrice générale de Moderna Canada.

Le sous-administrateur en chef de la santé publique, le Dr Howard Njoo, recommande une période d’au moins huit semaines entre l’administration des deux doses. Pour les enfants qui sont modérément ou gravement immunodéprimés, un total de trois doses est recommandé en respectant des périodes de quatre à huit semaines entre chaque dose.

Le Canada possèdera suffisamment de doses du vaccin Spikevax pour tous les enfants de ce groupe, mais aucune date de livraison n’a été annoncée. Les enfants devraient pouvoir recevoir une première inoculation «bientôt», selon le Dr Njoo.

Des symptômes généralement bénins



La majorité des enfants qui contractent la COVID-19 ont des symptômes bénins ou ils sont parfois asymptomatiques.

«La plupart des enfants infectés par le virus SRAS-CoV-2 qui cause la COVID-19 ne présentent aucun symptôme ou des symptômes légers. Toutefois, certains enfants souffrent d’une maladie sévère de la COVID-19 et doivent être hospitalisés», a soutenu l’administratrice en chef de la santé publique, la Dre Theresa Tam.

De plus, les enfants ayant contracté la COVID-19 peuvent développer une maladie rare, mais grave appelée syndrome inflammatoire multisystémique de l’enfant (SIME-E) qui nécessite généralement une hospitalisation. Cependant, les données probantes chez les enfants sont limitées.

Comme chez les adultes, les enfants ayant une condition médicale sont plus à risque de complications sévères de la COVID-19, mais le SIME-E peut survenir chez n’importe quel enfant.

«Il est très important que tous les enfants et leurs soignants soient soutenus pendant le processus de prise de décisions et que leurs décisions liées à la vaccination contre la COVID-19 soient respectées», a exprimé Dre Tam.

Et Pfizer?

La santé publique fédérale a déjà dit avoir reçu une soumission de Pfizer-BioNTech le 23 juin pour son vaccin pour les enfants âgés de six mois à quatre ans.

Un porte-parole de Santé Canada avait déclaré que les organismes de réglementation sont toujours en train d'établir un calendrier pour leur examen de la demande de Pfizer-BioNTech.

La disponibilité du vaccin de Moderna touche près de deux millions d'enfants de moins de cinq ans.

Le vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech peut être utilisé sur des enfants dès l'âge de cinq ans, et le vaccin Spikevax de Moderna a déjà été approuvé pour les enfants de six ans et plus.

Le Comité consultatif national de l'immunisation devrait fournir des recommandations sur son utilisation plus tard jeudi.