Santé Canada a annoncé vendredi que les Canadiens âgés de 12 ans et plus pourront désormais recevoir en rappel un nouveau vaccin bivalent approuvé, le premier à cibler les sous-variants BA.4 et BA.5 de la famille Omicron.

Santé Canada a annoncé vendredi que les Canadiens âgés de 12 ans et plus pourront désormais recevoir en rappel un nouveau vaccin bivalent approuvé, le premier à cibler les sous-variants BA.4 et BA.5 de la famille Omicron.

Cette approbation accordée à Pfizer-BioNTech est la deuxième à survenir au pays concernant un vaccin bivalent, c'est-à-dire une formule protégeant spécifiquement autant contre la souche d'origine de la COVID-19 que contre un variant plus récent.

La conseillère médicale en chef de Santé Canada, la Dre Supriya Sharma, a souligné en point de presse qu'une grande quantité de ce vaccin a déjà été administrée aux États-Unis et qu'aucun effet indésirable particulièrement préoccupant n'a été détecté.

À ses côtés, l'administrateur en chef adjoint de l'Agence de la santé publique du Canada, le Dr Howard Njoo, a indiqué qu'une première livraison de doses arriverait bientôt au Canada.

«Je suis heureux d’annoncer que le Canada aura des stocks suffisants des vaccins bivalents ciblant le variant Omicron pour répondre à la demande prévue de doses de rappel», a-t-il fait savoir.

Il a toutefois incité quiconque ayant déjà un rendez-vous de vaccination contre la COVID-19 à prendre n'importe lequel des vaccins autorisés qui lui est proposé dans l'immédiat.

«Nos données démontrent que tous les vaccins approuvés (par Santé Canada) demeurent efficaces», a renchéri la Dre Sharma.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, s'est dit inquiet par le faible taux de Canadiens qui ont reçu toutes leurs doses de rappel nécessaires.

«On est en retard par rapport à d'autres pays (en termes de troisième doses)», a-t-il affirmé. Il a fait savoir qu'il avait l'intention de multiplier les efforts, conjointement avec les provinces, pour encourager les citoyens à aller chercher leur dose de rappel.

L'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a indiqué que les données des dernières semaines pointent vers des signes précurseurs d'une résurgence de la COVID-19.

L'homologation par Santé Canada du nouveau vaccin bivalent signifie que le vaccin peut être administré de trois à six mois après une deuxième dose de la série de vaccins primaires ou après la dose de rappel la plus récente.

Il s'agit du deuxième vaccin de ce type à avoir reçu le feu vert de l'équipe d'examen des vaccins de Santé Canada, mais le premier qui cible les souches virales les plus courantes au Canada.

Le vaccin bivalent de Moderna approuvé il y a cinq semaines cible le virus d'origine et le premier variant d'Omicron, tandis que le vaccin Pfizer autorisé vendredi cible les sous-variants BA.4 et BA.5 d'Omicron.

Or, selon Santé Canada, 88 % des cas de COVID-19 identifiés à la mi-septembre étaient de souche BA.5 et 9 % de souche BA.4.

- Avec des informations de Mia Rabson