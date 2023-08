Des commandos de l'armée utilisant des hélicoptères et un télésiège de fortune ont secouru mardi huit personnes d'un téléphérique cassé qui pendait à des centaines de mètres (pieds) au-dessus d'un canyon dans une région reculée du Pakistan, ont annoncé les autorités.

Les six enfants et deux adultes se sont retrouvés coincés plus tôt dans la journée lorsqu'un des câbles s'est cassé, alors que les passagers traversaient un canyon fluvial dans le district de Battagram, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. Les enfants étaient en route pour l'école.

Le premier ministre par intérim Anwaar-ul-Haq Kakar a félicité les militaires et les autres sauveteurs pour ce succès. Cet effort dramatique a captivé le pays pendant des heures alors que les Pakistanais se pressaient autour des téléviseurs dans les bureaux, les magasins, les restaurants et les hôpitaux.

«Je suis soulagé de savoir que (...) tous les enfants ont été secourus avec succès et en toute sécurité», a déclaré Kakar sur X, l'ancien service connu sous le nom de Twitter.

«Excellent travail d'équipe de la part de l'armée, des services de secours, de l'administration du district ainsi que de la population locale.»



Relieved to know that Alhamdolillah all the kids have been successfully and safely rescued. Great team work by the military, rescue departments, district administration as well as the local people. 🇵🇰 https://t.co/2gPq2Q51Xi