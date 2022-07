Hockey Canada a réglé au moins neuf dossiers d’abus sexuels depuis 1989 à l’aide d’un fonds d’équité, alors que 12 autres ont été gérés par les assureurs de l’organisation pour une somme totale avoisinant les 9 millions $ (M$), a-t-on appris mercredi.

Brian Cairo, dirigeant principal des finances de l'organisation, a notamment révélé que celle-ci a versé plus de 7,6 M$ en provenance du fonds d’équité pour neuf règlements concernant autant de victimes.

HOCKEY CANADA | C'est parti pour quatre heures. Tous les intervenants ont prêté serment devant le Comité promettant de dire «toute la vérité et rien que la vérité.» Suivez les témoignages, ci-dessous : #NoovoInfo — Louis-Philippe Bourdeau (@LouisPhilippeB) July 27, 2022

Une facture de 287 000 $ issus de ce fonds a, entre autres, servi à payer la firme d’avocats embauchée pour mener l’enquête indépendante sur le viol allégué de 2018.

De ce montant, 6,8 millions $ sont liés à l’affaire Graham James. Ce dernier a plaidé coupable en 1997 et en 2011 à différentes accusations d’agressions sexuelles sur des joueurs, dont certains d’âge mineur, au niveau junior dans les années 1980 et 1990. Hockey Canada, la Ligue de l’Ouest et d’autres organisations avaient aussi été visées par une poursuite au civil contre James en 1999. L’affaire avait été réglée à l’amiable en 2003.

[BILAN]

- Près de 9M$ versés dans 21 cas d'abus sexuels

- Des dirigeants accrochés à leur poste, malgré les appels à démissionner

- Des excuses et des promesses d'agir

- Appels à + de diversité au sein du CA

- HC prêt à réviser ses ententes de confidentialité avec victimes. — Louis-Philippe Bourdeau (@LouisPhilippeB) July 27, 2022

En plus des 7,6 M$ provenant du fonds d’équité, on apprenait, lors du second passage de représentants de l'organisme devant le Comité permanent du patrimoine canadien, que 1,3 M$ supplémentaires avaient été utilisés pour conclure 12 autres dossiers d’abus sexuel.

La somme provient cette fois des assureurs de l’organisation.

Confiance brisée

À ce stade, les conservateurs, le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique ont déclaré ne plus avoir confiance dans les hauts dirigeants de Hockey Canada et ont réclamé leur démission. Son président-directeur général, Scott Smith, n'a toutefois pas démontré d'intention de quitter son poste.



Ce dernier est revenu sur son passage, fortement critiqué, devant le comité en juin dernier. Il a affirmé que ça n’avait jamais dans son intention de «banaliser les gestes» commis. «Un incident du genre est un incident de trop», a mentionné M. Smith.

Le député Sébastien Lemire demande à Scott Smith s'il accepterait que sa fille participe à des événements organisés par HC. « Je crois qu'il y a de la place pour les jeunes filles et qu'on peut offrir un environnement sécuritaire.» — Louis-Philippe Bourdeau (@LouisPhilippeB) July 27, 2022

On apprenait mardi que l’organisme fédéral Sport Canada avait été mis au courant du viol collectif présumé impliquant des membres de l’équipe canadienne de hockey junior à la fin du mois de juin 2018. Il n’y a pourtant pas eu de suivi auprès de Hockey Canada.

Le ministre de l'époque, Kent Hehr, n'avait également pas été informé de la situation.

Notre journaliste Louis-Philippe Bourdeau a suivi l'audience des dirigeants d'Hockey Canada devant le Comité permanent du patrimoine canadien mercredi, voyez ses explications.

Avec des informations de Louis-Philippe Bourdeau et de la Presse canadienne