Afin de libérer de l'espace sur leur masse salariale et mettre sous contrat l'attaquant Nazem Kadri, les Flames de Calgary ont échangé l'attaquant Sean Monahan aux Canadiens de Montréal contre des considérations futures.

En plus de Monahan, les Flames cèdent un choix de première ronde conditionnel en 2025 aux Canadiens.



Sean Monahan prend la direction de Montréal! pic.twitter.com/oIOTLAxf64 — RDS (@RDSca) August 18, 2022

« Au nom de toute l'organisation des Flames, je remercie sincèrement Sean pour ses neuf années de dévouement et de persévérance. Sean était un excellent Flame, un individu de première classe qui a fait preuve de respect. Notre équipe et notre ville ont été assez chanceuses pour l'avoir comme joueur, ambassadeur et comme membre de notre communauté. Nous souhaitons à Sean et sa femme Brittney beaucoup de succès dans ce nouveau chapitre de leurs vies et une fois de plus, merci », a dit le directeur général des Flames Brad Treliving dans un communiqué.

Monahan est sous contrat jusqu'à la fin de la prochaine saison et touche un salaire 6,375 millions $. Le joueur de centre de 27 ans a récolté 8 buts et 23 points en 65 matchs la saison dernière avant de subir en avril une chirurgie à la hanche qui a mis fin à sa campagne.

