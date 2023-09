La Ville de Montréal entend compléter plus d'une dizaine de projets visant à sécuriser davantage la sécurité des tout-petits près des écoles d'ici la fin de l'année, a-t-on confirmé mardi.

Ces nouvelles «mesures d’apaisement de la circulation», réalisées dans le cadre du Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ), doivent voir le jour dans les prochains mois. Celles-ci s’ajoutent aux dizaines d’autres projets déjà faits cette année.

«Un total de 30 projets dans 11 arrondissements ont été retenus à la suite de l’appel à projets pour 2023 pour un budget total de près de 10 millions de dollars», ont indiqué le cabinet de la mairesse Valérie Plante et le comité exécutif de la Ville dans un communiqué.

Pas moins de 19 projets semblables ont été terminés en 2020. On en compte 29 en 2021 et 21 en 2022.

On estime que plus de 15 000 jeunes qui se déplaceront près de leurs écoles peuvent désormais le faire de manière plus sécuritaire depuis la mise en oeuvre du PSAÉ.

Montréal lancera par ailleurs une consultation le 25 octobre dernier afin de continuer la réflexion concernant la sécurité des aménagements aux abords des écoles primaires et secondaires.

Jusqu'au 22 septembre, les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) seront plus présents dans les «zones névralgiques» afin d'assurer que les déplacements des écoliers se déroulent sécuritairement.

Noovo Info rapportait la semaine dernière que près de 37 000 constats d’infraction ont été remis en 2022 à des automobilistes qui n'ont pas respecté les règles dans les zones scolaires.

«La sécurité des déplacements des piétons, qui sont les plus vulnérables de la route, est une priorité de notre administration depuis le jour 1, et on n’hésite pas à accélérer la cadence», a affirmé la mairesse Plante.

«La Ville accélère la transformation de l’espace public, le SPVM intensifie ses interventions, le gouvernement du Québec serre la vis, et à la fin, il faut que chaque automobiliste priorise aussi la sécurité par rapport à la rapidité.»

Le SPVM a également annoncé que deux élèves se promèneront avec un radar mobile sur le dos aux abords de l'école primaire St-Arsène, mercredi, afin de sensibiliser les automobilistes dans les zones scolaires.