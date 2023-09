La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Martine Biron, annonce une aide financière d'urgence de 1,5 million de dollars afin de soutenir la population marocaine à la suite du tremblement de terre qui a frappé le pays le 8 septembre dernier.

La contribution du Québec sera versée à des organismes de coopération internationale (OCI) québécois qui pourront à leur tour offrir de l'aide aux personnes touchées par la catastrophe naturelle. Les OCI ciblées sont celles «qui ont de l'expérience et l'expertise pour agir efficacement dans un contexte d'urgence, et qui travaillent déjà en collaboration étroite avec des partenaires marocains», précise-t-on dans un communiqué acheminé aux médias.

« Au nom du Québec, je tiens à exprimer au gouvernement, au peuple marocain et à l'ensemble de la communauté marocaine du Québec notre solidarité. En ces moments difficiles, le Québec est aux côtés du Maroc. » - Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Selon le dernier bilan provisoire, le séisme du 8 septembre dernier a fait plus de 2800 morts et plus de 2500 blessés. L'épicentre se trouvait dans les montagnes de l'Atlas, à environ 70 kilomètres au sud de Marrakech, dans la province d'Al Haouz. La région est principalement rurale.

Voyez le compte-rendu de Simon Bourassa sur la rentrée parlementaire dans la vidéo:

Le Maroc a mis en branle un plan de réponse d'urgence immédiatement après le séisme envoyant massivement les secours dans les endroits les plus touchés. Jusqu'à maintenant, le pays a déclaré qu'il acceptait une aide internationale axée sur la recherche et le sauvetage en provenance d'Espagne, du Qatar, de la Grande-Bretagne et des Émirats arabes unis.

Voyez le dossier spécial Séisme au Maroc de Noovo Info.

Selon des chiffres publiés par le gouvernement du Québec, environ 81 000 Canadiens d'origine marocaine vivent au Québec. Le gouvernement du Québec est présent depuis 2018 au Maroc grâce à l'implantation du Bureau du Québec à Rabat.

«Le Maroc fait partie des pays prioritaires pour l'action de solidarité internationale du Québec», précise-t-on dans le communiqué.

«C'est un traumatisme pour moi»

Le jour où le gouvernement du Québec a annoncé une aide d'urgence de 1,5 million $ en appui au pays sinistré, M. Derraji a témoigné de la détresse qu'il a vécue.

Il est originaire de la ville de Marrakech, une région qui a été parmi les plus frappées. L'épicentre du séisme qui s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi se situait dans la province d'Al Haouz, au sud-ouest de Marrakech. Plusieurs autres secousses ont été signalées.

«C'est un traumatisme pour moi», a déclaré M. Derraji, qui est député de Nelligan, à la fin d'une mêlée de presse mardi.

C'est un message texte d'un de ses amis qui l'a mis au courant du séisme vendredi, a-t-il raconté. Il a immédiatement tenté d'appeler ses parents.

«Malheureusement, personne ne répondait, ni mes parents, ni ma belle-famille, ni mes frères, parce que tout le monde était occupé à essayer de comprendre ce qui s'était passé et à fuir les maisons, parce qu'ils ont commencé à constater l'ampleur des dégâts.»

M. Derraji a finalement réussi à prendre des nouvelles de ses parents. Leur maison avait été touchée, mais pas eux.

«Il y avait des fissures au dernier étage, ils ont passé la nuit dehors. Vendredi, ma belle-famille, ils ont quitté aussi parce qu'ils habitaient dans un endroit qui était extrêmement touché.»

Le député, qui est docteur en santé publique, estime que le bilan risque de s'alourdir, même si des équipes de secouristes s'activent à fouiller les décombres.

«Ce sont des moments extrêmement difficiles pour tout le monde», a-t-il conclu en transmettant ses condoléances aux personnes touchées.

Drapeau en berne

En ce jour de rentrée parlementaire à Québec, le drapeau de la tour centrale de l'Assemblée nationale est en berne jusqu'à 19h en mémoire des victimes du tremblement de terre survenu au Maroc. De plus, l'éclairage de mise en berne du parlement sera en fonction du mardi 12 septembre au crépuscule jusqu'au mercredi 13 septembre à l'aube.



La présidente de l'Assemblée, Nathalie Roy, a exprimé au nom de tous les parlementaires, ses plus sincères condoléances aux familles des victimes.

Elle a aussi transmis ses meilleures pensées aux personnes touchées par le séisme au Maroc de même qu'aux personnes d'origine marocaine établies au Québec.

À voir également : Le devoir marocain de Rachid Badouri: «je veux faire tout ce que je peux pour aider»

Avec les informations de La Presse canadienne