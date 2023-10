La Maison Heffel mettra aux enchères en novembre sept tableaux de Jean Paul Riopelle, dont «un chef-d'œuvre estimé entre 3 et 5 millions $».

La vente aux enchères d'automne de la Maison Heffel, le 23 novembre, offrira aussi aux enchères des oeuvres de Paul-Émile Borduas, Emily Carr, Henry Moore et Andy Warhol, indique un communiqué. Selon Heffel, la vente des 94 lots proposés «devrait totaliser entre 13 et 20 millions $».

Parmi les sept œuvres de Riopelle proposées cet automne, Heffel souligne particulièrement Sans titre (Composition #2), de 1951, dont le prix de vente est estimé entre 3 et 5 millions $, indique la maison.

On mettra aussi en vente le tableau de Borduas Miniatures empressées (1955), estimé autour d'un million de dollars. D'Andy Warhol, deux «portraits emblématiques», de la reine Élisabeth II et de Mick Jagger, seront aussi mis en vente.

On offrira aussi deux grands tableaux de Guido Molinari, des oeuvres du sculpteur Henry Moore, des peintures de James Wilson Morrice et des œuvres de Lawren Harris, A.J. Casson et A.Y. Jackson, du Groupe des sept.

Les collectionneurs et les amateurs d'art ont pu voir les oeuvres à Calgary et à Vancouver en septembre et octobre; elles seront à Montréal du 2 au 8 novembre, puis à Toronto du 15 au 22. La vente aux enchères, en personne, en ligne et à distance, aura lieu depuis Toronto le 23 novembre.