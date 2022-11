Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, demande au président sortant de l’Assemblée nationale, François Paradis, de clarifier sa décision en ce qui concerne l’obligation de prêter serment au roi Charles III pour siéger à l’Assemblée nationale.

Moins de 24 heures suivant le verdict, le leader du PQ a invité François Paradis à accepter les demandes d’entrevues afin d’éclaircir sa décision. «A-t-il été sollicité par le gouvernement pour livrer cette opinion ? A-t-il rédigé lui-même cette opinion juridique ou sinon, qui sont les juristes qui l’ont signé», s’est questionné PSPP.

Nous demandons que @fparadislevis accepte les invitations d’entrevues des journalistes, notamment pour clarifier: 1) A t-il été sollicité par le gvt pour livrer cette opinion 2) A t-il rédigé lui-même cette opinion jur. ou sinon, qui sont les juristes qui ont signé cette opinion — Paul St-Pierre Plamondon (@PaulPlamondon) November 2, 2022

M. St-Pierre Plamondon a rappelé que plus d’une douzaine de juristes et de professeurs représentants «chacune» des universités du Québec s’étaient exprimés en faveur de l’initiative du PQ.

De son côté, la Coalition avenir Québec (CAQ) se dit prête à légiférer «rapidement» afin de rendre le serment au roi facultatif pour les députés.

«Pour résoudre la situation (...) le gouvernement est prêt à aller rapidement avec le dépôt d'un projet de loi», a déclaré mercredi en mêlée de presse le leader parlementaire de la CAQ, Simon Jolin-Barrette.

Le leader parlementaire de QS, Alexandre Leduc, a pour sa part indiqué faire «confiance» à M. Jolin-Barrette pour la suite des choses.

«Le fait qu'il annonce ça, que ça serait un dépôt rapide aussi, j'en comprends que ça serait dans les premières semaines de l'ouverture, c'est un élément nouveau, important qui doit être rapporté à mon caucus», a-t-il déclaré.

Dans une décision rendue mardi et envoyée à tous les partis, M. Paradis a fait savoir que les députés de Québec solidaire (QS) et du PQ risquaient l’expulsion du Salon bleu et des salles de commission s’ils s’entêtaient à ne pas vouloir effectuer en entier le processus d’assermentation.

«Je donne l’ordre formel à la sergente d’armes de veiller à ce que la présente décision soit appliquée, a-t-il écrit. Dans le cas où une personne refuserait de se plier à cette interdiction (elle) sera légitimée de l’expulser», avait notamment écrit M. Paradis dans sa décision.

Il y a environ deux semaines, les 11 députés de QS et les trois députés du PQ avaient refusé net de prêter serment au roi Charles III, qualifiant la pratique d’archaïque et d’humiliante.

Ils n’avaient prononcé qu’un seul des deux serments requis pour pouvoir siéger au parlement, soit celui au peuple du Québec, défiant du même coup la Loi constitutionnelle de 1867.

Ils n’avaient donc pas été autorisés à signer le registre qui fait d’eux officiellement des députés.

À demi-assermentés, ils espéraient toutefois trouver un terrain d’entente avec le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti libéral du Québec (PLQ).

Avec des informations de la Presse canadienne