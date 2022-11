Le député du Parti québécois (PQ) dans Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, considère que Québec solidaire (QS) a tourné le dos à sa formation en choisissant de finalement prêter serment au roi afin de siéger à l’Assemblée nationale.

«Québec solidaire a décidé de ne pas collaborer avec le Parti québécois sur cet enjeu pour plutôt rallier la [Coalition avenir Québec] dans ce dossier, qui intervient simultanément avec les négociations sur les budgets de reconnaissance des groupes parlementaires», a dénoncé le député sur Twitter.

@QuebecSolidaire a donc décidé de ne pas collaborer avec le @PartiQuebecois sur cet enjeu pour plutôt rallier la CAQ dans ce dossier, qui intervient simultanément avec les négociations sur les budgets de reconnaissance des groupes parlementaires. 2/3 #PolQc — Pascal Bérubé (@PascalBerube) November 3, 2022

Rappelons que QS a choisi de siéger au Salon bleu afin de déposer un projet de loi pour rendre facultatif le serment au roi. «Quand on veut changer les règles du jeu, on ne peut pas s’en remettre aux autres. Il faut le faire soi-même. Nous allons prendre nos responsabilités, entrer au Salon bleu, et nous assurer que plus personne ne soit obligé de faire ce serment humiliant», a déclaré le co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois dans un communiqué.

À lire également :

Alors que M. Nadeau-Dubois avait pris l’engagement de collaborer avec le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, Pascal Bérubé estime que son parti a plutôt été placé devant le fait accompli.

«Nous prenons acte de cette décision et nous poursuivons nos négociations avec la CAQ sur ce sujet», a lancé M. Bérubé.

Contrairement à ce qu’affirme @GNadeauDubois dans les médias, son appel d’hier n’en était pas un de collaboration, mais bien pour nous placer devant ce fait accompli. Nous prenons acte de cette décision et nous poursuivons nos négociations avec la CAQ sur ce sujet. 3/3 #PolQc — Pascal Bérubé (@PascalBerube) November 3, 2022

Le PQ s’attend à «un dénouement positif»

En entrevue au bulletin Noovo Le Fil 17 mercredi, Paul St-Pierre Plamondon n’avait pas voulu se prononcer quant à l’état des discussions concernant l’obligation de prêter serment au roi Charles III pour siéger à l’Assemblée nationale.

PSPP s’attend toutefois à «un dénouement positif» dans cette saga, alors que le leader parlementaire de la Coalition avenir Québec (CAQ), Simon Jolin-Barrette, a affirmé que le gouvernement était prêt à légiférer «rapidement» afin de rendre le serment au roi facultatif pour les députés.

Avec des informations de Jennifer Gravel et d’Émeric Montminy de Noovo Info