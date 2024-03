La Cour du Québec autorisera-t-elle l’action collective initiée par Carl Latulippe? Un juge a entendu mardi au palais de justice de Québec la demande de cet ex-hockeyeur qui dit avoir été victime d’abus à l’époque où il jouait dans le hockey junior. Il réclame un peu plus de 15 millions $ au nom de toutes les personnes qui auraient subi des abus dans une équipe de la LHJMQ ou de la Ligue canadienne de hockey (LCH) en étant mineur.

Latulippe réclame individuellement 650 000 $. Au coeur de cette affaire, l’ex-joueur des Saguenéens de Chicoutimi allègue que lui et d'autres joueurs ont été abusés par des vétérans de la formation dans les années 1990, à l’époque où la Ligue de hockey junior Maritimes Québec portait le nom de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Le juge rendra sa décision ultérieurement à savoir s’il autorise ou non cette action collective.

Latulippe déjà raconté que d’autres recrues et lui ont été battus avec des savon placés dans des serviettes. Il aurait aussi été forcés de regarder de la pornographie et de se masturber dans l’autobus de l’équipe, en présence d’entraîneurs adultes. Son avocat allègue qu'il y a de la négligence systémique d'assurer la sécurité des joueurs dans les ligues.

L'avocat de la LHJMQ n'est pas de cet avis. Il croit que l'administration de chacune des équipes est indépendante de la ligue et que chacun des cas doit donc être entendu de façon individuelle plutôt que dans une action collective.

La demande d’action collective déposée par la firme Kugler Kandestin et dont Noovo Info a obtenu une copie au printemps 2023 est déposée au nom de «tous les joueurs de hockey qui ont subi des abus, alors qu’ils étaient mineurs et évoluaient au sein de la [LHJMQ], et ce, depuis le 1er juillet 1969».

Le somme de 15 millions $ reflète «la gravité, la nature de la violation des droits fondamentaux des personnes, [...] le nombre potentiel de membres concernés», ainsi que «le désir de s'assurer qu'il y ait un changement de comportement», avait commenté Me David Stolow dans un entretien avec Noovo Info.

En avril, M. Latulippe, avait dénoncé haut et fort dans La Presse les agressions physiques et psychologiques multiples subies lors de son passage dans les rangs de la LHJMQ. Dans sa demande d'action collective, l'ancien joueur des Saguenéens de Chicoutimi et des Voltigeurs de Drummondville rappelle ce qu'il a déjà rapporté par le passé, soit plusieurs exemples de gestes répréhensibles qu’aurait vécus M. Latulippe entre 1994 et 1996.

Avec de l'information de Guillaume Théroux et de Louis-Philippe Bourdeau pour Noovo Info.