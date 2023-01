Le Canadien Denis Shapovalov a entamé 2023 du bon pied en disposant du favori local Rinky Hijikata 2-6, 6-4 et 6-3 mardi, au premier tour du tournoi d'Adélaïde.

Shapovalov, la septième tête de série, est venu de l'arrière pour vaincre l'Australien, un joueur issu des qualifications, après deux heures de jeu.



L'Ontarien a éprouvé de la difficulté avec sa première balle de service, en plus d'avoir commis un total de neuf doubles fautes, mais il est parvenu à tirer son épingle du jeu dans les moments opportuns de la rencontre. Il a ainsi brisé Hijikata quatre fois en 12 occasions, et l'a limité à seulement trois bris en huit opportunités.

Shapovalov affrontera au prochain tour le Russe Roman Safiullin, 88e joueur mondial.

Un peu plus tôt mardi, la première raquette mondiale, Novak Djokovic, a poursuivi sa série de victoires en simple en Australie en battant le Français Constant Lestienne 6-3, 6-2.

Il s'agit de la 30e victoire consécutive de Djokovic en simple sur le sol australien, une séquence qui remonte à 2018.

La victoire de mardi était la première de Djokovic en simple cette saison et garde en vie la possibilité d'un match de demi-finale à Adélaïde l'opposant à Daniil Medvedev, septième raquette mondiale.

Le Russe, troisième tête de série, a profité de l'abandon de l'Italien Lorenzo Sonego en raison d'une blessure au bras droit, alors qu'il menait 7-6 (6), 2-1, pour accéder au prochain tour.

En huitièmes de finale, Medvedev croisera le fer avec le Serbe Miomir Kecmanovic.

De son côté, Djokovic, dont la dernière défaite en Australie remonte au quatrième tour des Internationaux d'Australie en 2018, affrontera l'Australien Jordan Thompson ou le Français Quentin Halys pour une place en quarts de finale.

Il a de nouveau été chaleureusement accueilli par le public d'Adélaïde, où il a remporté ce tournoi à seulement 19 ans.

Djokovic joue en Australie pour la première fois depuis 2021. Il a remporté ce tournoi à neuf reprises. Il a été expulsé du pays l'an dernier parce que son statut vaccinal enfreignait les exigences australiennes pour les voyageurs à l'arrivée.

Il a d'ailleurs dégringolé au cinquième échelon mondial après avoir été contraint de rater d'autres tournois, dont les Internationaux des États-Unis, l'an dernier.

«Il faut que tu te concentres sur ce que tu peux contrôler. Si je me concentre sur les points négatifs, alors je serai affecté, et ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas entretenir de rancoeur, a commenté Djokovic lorsqu'on l'a interrogé au sujet de son retour en Australie. Je suis ici pour jouer au tennis, pour m'amuser et répandre la bonne humeur. Les gradins étaient pleins à craquer pour mon premier match, ce qui fut une agréable surprise, et j'ai ressenti beaucoup, beaucoup d'amour.»

Cette fois-ci, l'arrivée de Djokovic en Australie s'est donc faite en douceur.

«J'ai lancé à la blague à mon équipe que j'espérais être en mesure d'entrer en Australie cette fois-ci, et c'est ce qui s'est produit, a-t-il raconté. C'était vraiment, je dirais, une procédure de routine. Comme ç'a toujours été le cas ici, en Australie, _ à l'exception de l'an dernier, bien sûr _, le processus s'est très bien roulé, de l'atterrissage jusqu'au point de contrôle.»

D'autre part, l'Ontarienne Bianca Andreescu disputera son match de deuxième tour contre la Russe Veronika Kudermetova, quatrième tête de série du tournoi, la nuit prochaine.