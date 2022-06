Au lendemain de la transaction qui a fait passer ses droits aux Golden Knights de Vegas, l’ancien capitaine du Canadien de Montréal Shea Weber a écrit vendredi ces quelques mots à l’intention des partisans de l’équipe :

«Quand on grandit en jouant au hockey au Canada, le rêve de tout enfant est de jouer dans la LNH. Je me considère extrêmement chanceux d’avoir non seulement réalisé ce rêve, mais aussi d’avoir eu la chance de le faire pour une équipe canadienne et en tant que membre des six clubs originaux.



Un message de Shea Weberhttps://t.co/eLtLUdUpiQ — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) June 17, 2022

Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n’aurais pu imaginer jouer pour les Canadiens de Montréal, et encore moins être nommé capitaine de cette équipe. Enfiler ce maillot légendaire chaque soir a été l’un des plus grands honneurs de ma carrière et c’est quelque chose que j’ai apprécié chaque fois que j’en ai eu l’occasion.

Je tiens à remercier mes coéquipiers, les entraîneurs, la direction, toute l’organisation, Geoff Molson et la famille Molson, les médias montréalais et, surtout, les fans qui nous ont accueillis, ma famille et moi, et qui ont fait de cette ville un second foyer.

Montréal sera toujours dans mon cœur.

Merci pour tout.

Shea Weber»

En retour de Weber, le Tricolore a obtenu les services de l’attaquant Evgenii Dadonov. Le Canadien n’a retenu aucune partie du salaire de Weber. Montréal a ainsi libéré donc 2,86 M$ sur sa masse salariale pour la prochaine saison.

Pour leur part, les Golden Knights devraient placer le long de Weber sur la liste des blessés à long terme, eux qui se retrouvent 2,7 M$ au-dessus du plafond salarial à ce moment.