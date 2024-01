Le groupe Simple Plan a annoncé lundi qu'il se joint à Avril Lavigne dans une tournée nord-américaine.

Le groupe québécois de pop punk l'a annoncé dans une publication sur les réseaux sociaux.

«C'est un moment de plénitude pour nous: il y a plus de 20 ans, nous avons fait notre première tournée d'arénas aux États-Unis avec Avril était c'était absolument incroyable», a écrit le groupe dans la publication. «D'avoir la chance d'aller sur la route avec elle à nouveau sera vraiment excitant et n'en peut plus d'attendre pour les shows de l'été!»

 

L'International de montgolfières avait déjà dévoilé qu'Avril Lavigne serait de la programmation 2024 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Simple Plan ne sera pas de ce spectacle.

L'International de montgolfières a ouvert sa billetterie pour le spectacle de 17 août. La prochaine édition du festival aura lieu du 9 au 11 et du 15 au 18 août 2024.

Note de la rédaction: La version initiale de cet article indiquait que Simple Plan allait participer au spectacle d'Avril Lavigne à l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 17 août 2024. Après vérification, ce ne sera pas le cas. Pour plus d’information, consultez les normes éditoriales de Noovo Info.