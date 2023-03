Jagmeet Singh estime que son parti a plus de poids maintenant pour faire avancer ses priorités dans le prochain budget fédéral, dévoilé le 28 mars.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) a indiqué mardi qu'il y aura de l'argent dans le budget pour étendre la couverture des soins dentaires aux adolescents, aux personnes âgées et aux personnes handicapées — ce qui faisait partie de l'«entente de soutien et de confiance» conclue avec les libéraux il y a un an maintenant.

Mais M. Singh souhaite également que les libéraux doublent encore une fois le remboursement semestriel de la TPS, comme le gouvernement l'avait fait l'automne dernier, mais pour une fois seulement.

M. Singh a indiqué que sa priorité budgétaire est d'aider les Canadiens à trouver des moyens d'économiser grâce à des remboursements ou à d'autres initiatives pour contrer l'inflation, comme aider à financer les repas scolaires pour les enfants.

Le chef néo-démocrate assure qu'il ne cherche pas à mettre fin à l'entente avec les libéraux.

Il y a un an, le NPD a accepté d'appuyer jusqu'en 2025 le gouvernement minoritaire libéral lors de votes clés en Chambre, y compris le budget, en échange de l'adoption de mesures et de programmes qui reflètent leurs priorités communes.