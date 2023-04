Les corps de huit personnes, dont ceux de deux enfants, ont été retrouvés par le service de police mohawk d'Akwesasne, non loin de la communauté située près de la frontière américaine en face de l'État de New York.

Lors d'un point de presse vendredi avant-midi, les autorités ont confirmé que les personnes retrouvées sans vie étaient issues de deux familles différentes, l'une provenant de l'Inde et l'autre de Roumanie. Elles tentaient d'entrer illégalement aux États-Unis via le Canada.

Le chef de la police mohawk d'Akwesasne, Shawn Dulude, a déclaré en après-midi que les autorités recherchaient toujours Casey Oakes, âgé de 30 ans, qui a été vu pour la dernière fois mercredi en train de piloter un bateau qui a été retrouvé à côté des corps des migrants.

Les circonstances entourant le drame ne sont toujours pas connues par la police. Mais la météo était défavorable à la navigation au moment du naufrage avec de forts vents, de la pluie et du temps froid.

CTV News a confirmé qu'un des enfants décédés avait été retrouvé avec un passeport canadien. Il serait de nationalité canadienne et d'origine roumaine, a confirmé la police mohawk vendredi après-midi.

Les autorités collaborent actuellement avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ainsi que le Service canadien du renseignement de sécurité pour confirmer l'identité de toutes les victimes.

Le ministre de la Sécurité publique du Québec François Bonnardel a réagi vendredi matin sur les réseaux sociaux, affirmant que son ministère suivait la «situation de près».

Hier, 6 corps ont été retrouvés près d’Akwesasne. Mes pensées sont avec la communauté ce matin. Il y a une enquête en cours, on attend toujours les détails. La SQ est en soutien. On suit la situation de près. — François Bonnardel (@fbonnardelCAQ) March 31, 2023

L'unité marine du service policier a fouillé le secteur jeudi soir avec l'aide de la Garde côtière canadienne et du service d'incendie de Hogansburg Akwesasne.

Les policiers provinciaux du Québec et de l'Ontario, de même que la GRC et les agents frontaliers sont impliqués dans l'enquête.

De passage à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le premier ministre Justin Trudeau s'est montré troublé par cette affaire, mais a évité de s'avancer sur les circonstances. «Il y a une enquête en cours et je ne veux pas sauter sur les spéculations et les faits non confirmés qui circulent à présent. Il va falloir qu'on comprenne bien ce qui s'est passé pour pouvoir prendre les meilleures mesures pour protéger les gens vulnérables.»

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, s'était dit bouleversé dans un gazouillis publié plus tôt. «Les nouvelles en provenance d'Akwesasne sont bouleversantes. J'ai contacté le grand chef Abram Benedict pour lui exprimer nos condoléances. Dans l'attente de plus amples informations, mes pensées vont aux proches des victimes.»

«Le premier corps a été retrouvé vers 17h00 dans une zone marécageuse à Tsi Snaihne, Akwesasne, Québec», a déclaré la police dans un communiqué sur Facebook.

 

Les autorités sont actuellement à la recherche d'éventuelles victimes supplémentaires vendredi. La SQ participe à la recherche et dépêchera un hélicoptère, des enquêteurs spéciaux et des plongeurs sur les lieux.

L'enquête sur les circonstances du drame se poursuit.

Avec des informations de CTV News et de la Presse canadienne.