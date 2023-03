Une fusillade a fait six morts, dont trois enfants, lundi, dans une école chrétienne primaire privée de Nashville, au Tennessee. Les trois autres victimes sont des adultes.

La personne suspectée d'être responsable de la fusillade avait dessiné une carte détaillée de l'école, y compris les points d'entrée potentiels, et avait effectué une surveillance avant de passer à l'acte.

Les victimes ont été identifiées comme étant Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs et William Kinney, tous âgés de neuf ans, et les adultes Cynthia Peak, 61 ans; Katherine Koonce, 60 ans; et Mike Hill, 61 ans.

Mme Koonce était la directrice de l'école depuis juillet 2016.

La tragédie s'est produite à l'école The Covenant, une école presbytérienne qui accueille environ 200 enfants de la maternelle à la sixième année ainsi qu'environ 50 membres du personnel.

La police locale a indiqué lundi après-midi que la personne suspecte était une jeune femme de 28 ans et qu'elle était morte après avoir été abattue par les forces de l'ordre.

Mais les autorités ont finalement identifié la personne comme étant Audrey Hale. Lors d'une conférence de presse en fin d'après-midi, le chef de la police a déclaré que Audrey Hale était transgenre. Après la conférence de presse, le porte-parole de la police, Don Aaron, a refusé de préciser comment s'identifiait Audrey Hale.

La police a indiqué que la personne suspecte avait en sa possession deux fusils d'assaut et une arme de poing. Au moins deux d'entre eux auraient été obtenus légalement dans la région de Nashville.

La police a dit croire que la personne responsable de la fusillade était anciennement élève de l'école presbytérienne.

«J'ai été littéralement ému aux larmes de voir cela et les enfants alors qu'ils sortaient du bâtiment», a déclaré le chef de la police métropolitaine de Nashville, John Drake, lors d'une conférence de presse lundi après-midi.

M. Drake n'a pas donné de motif précis de l'attaque, mais a donné des exemples effrayants de la planification de l'individu qui a tiré lors de cette attaque ciblée.

«Nous avons un manifeste, nous avons des écrits que nous allons examiner qui se rapportent à cette date, à l'actuel incident, a-t-il dit. Nous avons une carte dessinée sur la façon dont tout cela allait se dérouler.»

La tragédie de lundi s'est déroulée sur environ 14 minutes. La police a reçu le premier appel concernant un tireur actif à 10h13.

Le président Joe Biden, s'exprimant lors d'un événement distinct à la Maison-Blanche lundi, a qualifié la fusillade de «pire cauchemar pour une famille» et a de nouveau imploré le Congrès d'adopter l'interdiction de certaines armes semi-automatiques.

Le décès des victimes a été constaté à leur arrivée à l'Hôpital pour enfants Monroe Carell Jr, selon un porte-parole du Centre médical de l'Université Vanderbilt, qui est affilié à cet établissement pédiatrique.

D'autres élèves sont sortis de l'école en se tenant par la main, entourés de voitures de police, pour se rendre à une église voisine, où ils ont retrouvé leurs parents.

Des policiers lourdement armés étaient visibles dans le stationnement de l'école et autour de l'établissement lundi matin. Des images filmées par un hélicoptère de la station WTFV montraient des policiers fouillant un secteur boisé entre l'école et une route voisine.

L'école The Covenant a été fondée par l'Église presbytérienne Covenant en 2001, selon le site web de l'école. L'établissement se trouve dans le quartier bien nanti de Green Hill, tout juste au sud du centre-ville de Nashville.