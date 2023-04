Quatre hommes et deux femmes âgés de 21 à 37 ans suspectés d'avoir mené des activités frauduleuses ont été arrêtés mardi par le Service des enquêtes sur la cybercriminalité de la Sûreté du Québec (SQ).

Épaulés par Federal Bureau of Investigations (FBI), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), les agents de la SQ ont effectué également quatre perquisitions sur le territoire québécois.

Lors de cette opération, ils ont pu saisir du matériel informatique, dont des ordinateurs, des tablettes, des cellulaires, des unités de stockage externes et des clés USB, en plus d’équipements servant à produire de faux documents.

Les suspects pourraient faire face à plusieurs chefs d'accusation, dont utilisation non autorisée d’un ordinateur et possession de dispositif permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur.

Conjointement avec le Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) d’Europol, le FBI et le Centre national de coordination en cybercriminalité (NC3) de la GRC, des opérations similaires ont été réalisées dans 17 pays, menant à des centaines d'interpellations et à plusieurs arrestations. Elles visaient un site internet, Genesis Market, où des vendeurs rendaient disponibles des informations d’identification volées. Les acheteurs pouvaient utiliser ces informations pour commettre des fraudes et toute autre infraction, explique-t-on.

Les suspects, qui seraient parmi les usagers québécois les plus actifs sur ce réseau, auraient donc utilisé ces accès de comptes informatiques volés, combinés à des outils sophistiqués, pour effectuer des transactions, frauduleusement, à partir d’un ordinateur et en utilisant l’identité d’une victime, dit-on par voie de communiqué.



La SQ a travaillé en collaboration avec 11 services de police québécois et a rencontré environ 59 usagers de ce marché en ligne.

L’enquête se poursuit.