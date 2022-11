L'attaquant du Canadien de Montréal Juraj Slafkovsky a été suspendu pour deux matchs par le département de la sécurité des joueurs de la LNH pour une mise en échec dangereuse contre Matt Luff.



L'incident est survenu avec 5:32 à faire en troisième période du match entre le Canadien et les Red Wings de Detroit, mardi. Slafkovsky a poussé Luff dans le dos et l'attaquant est tombé tête première contre la bande devant le banc des Red Wings.

Slafkovsky gets 5 and a game for this hit on Luff pic.twitter.com/IsrmEIlYjY