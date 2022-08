Le chef de la Coalition Avenir Québec et actuel premier ministre, François Legault, a dévoilé vendredi sur les réseaux sociaux le nouveau slogan de la CAQ en vue des élections provinciales de l’automne : «Continuons».



Selon M. Legault, le slogan fait notamment référence au travail accompli par les députés caquistes au cours du dernier mandat et au travail qu'il reste encore à faire.

Au cours des 4 dernières années, votre gouvernement a entrepris plusieurs changements, malgré la pandémie. Mais on a encore du pain sur la planche. On doit garder notre élan.



Notre slogan pour 2022 sera simple et clair. Continuons. pic.twitter.com/b6dysO5k1g — François Legault (@francoislegault) August 19, 2022

Québec Solidaire

Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois a aussi dévoilé vendredi le nouveau slogan du parti pour les élections provinciales 2022 : «Changez d'ère». QS estime qu'il n'est pas possible de régler les problèmes actuels du Québec avec des solutions issues des années 1990.

Changer d'ère, c'est notre slogan, c'est ce que nous proposerons aux Québécois et Québécoises lors de la campagne électorale.



Changer d’ère, ça veut dire qu’on ne règlera pas les problèmes du Québec d’aujourd’hui et de demain avec des solutions des années 90. pic.twitter.com/i8udj0qhpD — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) August 19, 2022

«On ne règlera pas la crise du logement en faisant confiance au libre marché. On ne règlera pas l’inflation en envoyant des chèques à tous les six mois. Et surtout, on ne règlera pas la crise climatique avec des demi-mesures», écrit Gabriel Nadeau-Dubois sur les réseaux sociaux.

«Changer d’ère, ça veut dire qu’on a besoin de nouveau monde au pouvoir, avec de nouvelles idées», ajoute-t-il.

Les autres adversaires

Au début du mois de juillet dernier, Éric Duhaime a dévoilé le slogan du Parti conservateur du Québec (PCQ) en vue de la prochaine campagne électorale: «Libres chez-nous».

Faisant référence au slogan de Jean Lesage lors des élections de 1962, «Maîtres chez-nous», qui visait à ce que la province ne dépende plus du Canada, le PCQ a expliqué que les citoyens souhaitent désormais être «plus libres chez eux, à l’intérieur du Québec».

À la mi-août, ce fût autour de l'équipe libérale de Dominique Anglade de dévoiler son slogan pour la campagne électorale 2022 : «Votez vrai, vrais enjeux, vraies solutions»

Mme Anglade s'est concentrée sur les enjeux liés au coût de la vie, dont le panier d'épicerie, la hausse du coût pour se longer et les places en garderie.