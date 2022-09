Québec solidaire promet une allocation pour les proches aidants qui pourrait aller jusqu’à 15 000 $ par année.



Les détails de l’allocation — qui serait modulée selon les besoins du proche aidant — ont été dévoilés au cours d’une conférence de presse par le chef parlementaire Gabriel Nadeau-Dubois.

La mesure représenterait un investissement de 380 millions $, selon les estimations du parti.

Québec solidaire veut également «doubler» l’offre de soins à domicile, ce qui nécessiterait un investissement supplémentaire annuel de 750 millions $.

Le chef de QS a dénoncé le «patchage» effectué par la CAQ en matière de soins à domicile.

«Trop de gens doivent aller piger dans leurs économies pour avoir des soins à domicile. Ce n’est pas un luxe, c’est un droit», commente Gabriel Nadeau-Dubois dans un communiqué.

Trop de gens ont peur de vieillir au Québec.



Les jeunes ont peur de vieillir à cause de la crise climatique. Les aînés ont peur de vieillir abandonnés en CHSLD. Et quand on voit les histoires d’horreurs qui s’y passent, je les comprends. C’est une honte nationale. — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) September 2, 2022

«Priorité nationale»

Cet engagement survient alors qu'à la fin du mois d'août dernier, le Réseau FADOQ et le Conseil pour la protection des malades demandaient aux différents partis politiques de prendre des engagements clairs pour instaurer rapidement un système de soins à domicile pour tous les aînés qui en ont besoin, une solution pour désengorger les urgences, selon eux.

La pandémie a montré que le «système hospitalo-centré québécois ne tient plus la route» et les soins à domiciles doivent devenir «une priorité nationale», avait dit la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman, lors d'une conférence de presse à Montréal.

Les deux organisations font valoir que les soins médicaux et infirmiers à domicile ont fait leurs preuves dans la majorité des systèmes de santé occidentaux et ils représentent la solution pour libérer des lits et réduire la pression sur les hôpitaux.

