Le premier ministre Justin Trudeau juge «inconcevable» que le Parti conservateur du Canada «continue de résister» à la mise en place d'un programme national de soins dentaires.

«Ça révèle leur approche des choses», a tranché M. Trudeau au terme d'une réponse à un journaliste qui lui demandait, lors d'une conférence de presse à Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue, d'expliquer pourquoi le coût du programme a plus que doublé à 13 milliards $.

Le premier ministre a expliqué qu'Ottawa a «sous-estimé les besoins des gens», mais qu'il n'en demeure pas moins que «dans un pays riche comme le Canada, c'est pas correct qu'on n'ait pas des soins dentaires pour tout le monde».

À lire également:

La semaine dernière, le chef conservateur, Pierre Poilievre, avait refusé à maintes reprises de dire clairement s'il couperait le programme de soins dentaires annoncé la veille dans le budget fédéral.

«Garder quoi? Ça n’existe pas. (...) Il n’y a pas de programme dentaire en ce moment. (…) Ça n’a pas de bon sens de dire oui ou non à quelque chose qui n’existe pas», avait-il déclaré malgré l'insistance des journalistes.

Le gouvernement venait d'annoncer comment il remplira son engagement envers le Nouveau Parti démocratique (NPD) de mettre sur pied un régime de soins dentaires.

Il sera d'abord accessible, d'ici la fin de l'année, aux mineurs, aux personnes âgées et à celles en situation de handicap à faible revenu et il s'étendra dès 2025 à tous les Canadiens non assurés dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $.

«Il est temps que ça change, a renchéri lundi M. Trudeau. Il est temps qu'on arrête de pouvoir évaluer c'est quoi le salaire des parents selon la qualité du sourire de l'enfant. Nous allons (nous) assurer que tout le monde ait des soins dentaires comme du monde.»

Déjà, l’automne dernier, une Prestation canadienne dentaire avait été lancée pour les frais de soins dentaires d’enfants de moins de 12 ans. Selon le premier ministre, 250 000 enfants ont pu en bénéficier jusqu'à présent.

Les conservateurs n'avaient pas répondu à une demande de commentaire de La Presse Canadienne au moment de publier.

Leur chef, Pierre Poilievre, fera lui aussi une tournée au Québec cette semaine où il se rendra à Saguenay et à Thetford Mines.