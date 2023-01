Une femme de Winnipeg qui était en lune de miel dans un tout-inclus au Mexique est toujours à la recherche de réponses après la mort de son mari, survenue la veille de leur retour à la maison.

Seulement 12 heures avant le départ de Jesse et Stacey Ropos de la station balnéaire Catalonia Riviera Maya, à Puerto Aventuras, Mme Ropos apprend par le biais des employés du tout-inclus que son mari a été retrouvé mort.

«C'était un lieu fermé. C'était censé être énormément sécuritaire», a déploré Stacey Ropos lors d’un entretien avec CTV News, mercredi matin.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Le couple a décidé de passer neuf jours dans le tout-inclus afin de «se créer plein de souvenirs», raconte-t-elle.

Le 13 janvier, lors de leur dernier jour de vacances, Mme Ropos mentionne qu’elle et son mari ont visité un bar à l’intérieur du site. Elle dit être rentrée plus tard à sa chambre pour dormir, alors que Jesse Ropos a décidé de rester un peu plus longtemps.

Un communiqué des autorités, fourni à CTV News Winnipeg, allègue que Jesse Ropos s’est battu avec deux clients du complexe et deux agents de sécurité. Selon le rapport, deux employés ont retenu Jesse et l'un d’entre eux l'aurait étouffé avec son bras.

Vers 3h du matin, Stacey Ropos est réveillée par le personnel du tout-inclus et est emmenée au bar de l’hôtel.

«Une fois arrivée, j’ai vu les rubans de police et une femme m’a intercepté et m’a simplement dit: ''Je suis désolé de vous apprendre que votre mari est mort''. J’ai immédiatement couru sous la barrière afin de rejoindre mon mari et j’ai commencé à crier et à le supplier de se relever», lance la dame.

Deux hommes, âgés de 34 et 36 ans, ont été arrêtés et accusés d’homicide. Les deux suspects sont présentement en détention, alors que les prochaines étapes judiciaires seront entamées à partir de vendredi.

De son côté, Mme Ropos dit être rentrée chez elle à Winnipeg et le corps de son mari devrait revenir bientôt au pays.



Dans un communiqué, un porte-parole d'Affaires mondiales Canada a déclaré que les responsables au Mexique sont en contact avec les autorités locales et prêtent assistance à la famille.

«En raison d’informations confidentielles, aucun autre détail ne peut être révélé», peut-on lire.

CTV News n’a toujours pas été en mesure de rejoindre le Catalonia Resorts afin d’obtenir une réaction.