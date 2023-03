Un nouveau sondage laisse croire que les Canadiens sont largement indifférents au roi Charles III, et plus de la moitié des répondants pensent que son couronnement le 6 mai prochain sera le bon moment pour que le Canada reconsidère ses liens avec la monarchie.

Le sondage réalisé en ligne auprès de 1544 adultes par la firme Léger précise qu’à peine 12 % des répondants ont déclaré que c'était une bonne nouvelle que Charles III soit désormais le roi, contre 14 % qui ont déclaré que c'était une mauvaise nouvelle et 67 % qui étaient indifférents.

Seulement 13 % des personnes interrogées ont déclaré ressentir un attachement personnel à la monarchie, contre 81 % qui n'en ont pas.

L'enquête a révélé que le niveau d'attachement à la monarchie avait chuté depuis les jours qui ont immédiatement suivi la mort de la reine Elizabeth II en septembre dernier, lorsque 19 % ont déclaré ressentir un attachement et 77 % ont répondu ne pas en avoir. L'indifférence envers Charles a également augmenté au cours de la même période.

Une majorité de répondants ont déclaré que le moment était venu pour le Canada de reconsidérer ses liens avec la monarchie, avec 56 % pour et 44 % contre.

Le sentiment anti-monarchie était le plus fort au Québec, où 71 % des participants au sondage ont déclaré qu'il était temps de reconsidérer les liens.

L'indifférence à l'égard de l'ascension de Charles III au trône s'est étendue à tous les groupes d'âge et à toutes les régions du Canada, bien que le nouveau monarque ait été perçu plus favorablement au Manitoba et en Saskatchewan et parmi les Canadiens âgés de 55 ans et plus. Encore une fois, le niveau le plus bas de critiques positives a été enregistré au Québec, où seulement 7 % ont convenu que c'était une bonne chose que Charles soit roi.

Le couronnement du roi aura lieu le 6 mai à l'abbaye de Westminster et sera marqué par une procession, un concert au château de Windsor et d'autres événements.

Alors que 44 % des répondants ont dit qu'ils étaient au courant de l'événement, 73 % ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés à le suivre. Vingt-sept pour cent des répondants ont exprimé leur intérêt, mais seulement 6 % se sont dits très intéressés.

Soixante pour cent des répondants ont affirmé qu'ils n'allaient pas regarder la télévision ou la couverture vidéo, contre 17 % qui ont dit qu'ils le feraient et 23 % qui l’ignoraient encore.

Le sondage a été effectué entre le 10 et le 12 mars. Une marge d'erreur ne peut lui être attribuée, car il a été mené en ligne et non au hasard, mais Léger dit que la marge d'erreur pour un échantillonnage aléatoire ou probabiliste comparable serait de 2,49 points de pourcentage, 19 fois sur 20.