Deux Québécois sur trois voteraient contre l'indépendance du Québec si le gouvernement de François Legault tenait un référendum sur la question.

C’est ce qu’indique un sondage réalisé par la firme Recherche Mainstreet mené pour l’Actualité et le site Qc125, jeudi.

À la question «que voteriez-vous si le gouvernement Legault tenait un référendum sur la souveraineté du Québec?», l’enquête démontre que 67% des répondants sont contre l'idée.

Au moins 41 % des francophones souhaiteraient effectuer la souveraineté si le gouvernement Legault leur en offrait l’opportunité.

Si le gouvernement de François Legault tenait un référendum sur la souveraineté du Québec, voteriez-vous…



🔴67% Contre la souveraineté

🔵33% Pour la souveraineté



Analyse →



Résultats ventilés selon les intentions de vote ci-dessous

L’idée est d’autant plus impopulaire chez les jeunes âgés de 18 et 34 ans alors que 73 % ne sont pas en faveur du projet.

«Ceux qui affirment que la souveraineté est un projet générationnel: c’est peut-être exagéré. Mais les jeunes appuient beaucoup moins la souveraineté que la moyenne nationale», mentionne l'expert en sondage et fondateur de Qc125, Philippe J. Fournier.

Pour les personnes âgées de 65 ans et plus, 57 % cocheraient le «non» sur leur bulletin de vote.

Vote selon le parti

Il n'y a pas de surprise en ce qui concerne le Parti québécois (PQ) et du Parti libéral du Québec (PLQ). Du côté du PQ, neuf sympathisants sur dix ambitionnent à faire l’indépendance du Québec, alors que 95 % des libéraux désirent maintenir la province dans la fédération canadienne. «La souveraineté est loin d’être morte et enterrée, car un tiers des Québécois la désire encore, mais nous sommes loin du 50 % +1 nécessaire pour y accéder. Et le principal véhicule de la souveraineté [le PQ] est 5e dans les intentions de vote», indique M. Fournier.

«La notion de souveraineté demeure bien plus populaire dans l’opinion publique que le parti qui en fait le centre de sa plate-forme, soit le Parti québécois. C’est une opportunité et un désaveu pour le PQ : il y a des électeurs à courtiser, mais ils sont largement indifférents au PQ», ajoute-t-il.

Chez les électeurs caquistes, l’écart se resserre, alors qu’on note que 42 % soutiennent le projet de souveraineté. C’est donc dire que malgré la popularité de M. Legault, son propre parti ne le suivrait pas dans une telle avenue.

Bien que la souveraineté fasse partie des propositions phares de Québec solidaire (QS), seuls 46 % de leurs électeurs sont convaincus par l’idée.

Si l’on regarde vers les partisans du Parti conservateur d’Éric Duhaime, une large majorité (87 %) est contre l’idée.