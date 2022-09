Un nouveau sondage électoral montre que la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault demeure bien en selle dans les intentions de vote des Québécois en vue du scrutin 3 octobre 2022, et que les autres partis font peu de gains.

Un coup de sonde de Mainstreet Research effectué pendant la fin de semaine du 16 au 18 septembre, soit après le premier débat des chefs télédiffusé le jeudi précédent, place toujours la CAQ dominante auprès des électeurs et électrices (40% des intentions de vote chez les électeurs décidés).



Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire (QS), disait ce week-end que l’élection n’était maintenant plus qu’une lutte à deux entre sa formation et celle du premier ministre sortant. Or, le Parti conservateur du Québec (PCQ) mené par Éric Duhaime vient au deuxième rang des intentions de vote des électeurs décidés (20%), si on se fie à la plus récente enquête de Mainstreet, tandis que QS stagne à 12%.

Toutefois, du côté de Mainstreet, on met en lumière que chez les 18-34 ans, QS peut se réjouir d’un écart de 8% en sa faveur au détriment des conservateurs. En comparaison, dans un sondage Sigma-Le Soleil-FM 93 mené deux semaines auparavant, cet écart n’était que de 2% dans cette tranche d’âge pour la grande région de Québec.

Voici les résultats des sondages provinciaux du Québec d'aujourd'hui de Recherche Mainstreet.



Plus que 14 jours avant le jour des élections!



Réaction mitigée au débat?

Une proportion de 28% des électeurs demeure indécise quant à savoir qui a remporté le premier débat des chefs. Reste qu’aux yeux de 18% des électeurs, François Legault est sorti vainqueur de l’échange télédiffusé sur les enjeux de la campagne électorale.

Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois (PQ), a offert la deuxième meilleure performance aux yeux de 16% des personnes sondées — par des poussières, devant Éric Duhaime (15%) et Gabriel Nadeau-Dubois (15%). «PSPP» et son parti sont à la traîne quant aux intentions de vote (10%), selon l’enquête Mainstreet.

Avec l'information de Simon Bourassa pour Noovo Info

Méthodologie: Mainstreet a sondé un échantillon aléatoire de 1538 personnes âgées de 18 ans ou plus et vivant dans la province de Québec. Le sondage a été réalisé à partir d’appels faits par réponse vocale interactive. Les répondants du sondage ont été rejoints via des appels téléphoniques par lignes terrestres et cellulaires. Les réponses ont été pondérées statistiquement en utilisant les renseignements démographiques recueillis dans le cadre du recensement de 2016. La marge d’erreur du sondage est de ±2.5%, à un niveau de confiance de 95%. Les marges d’erreur augmentent pour les sous-échantillons. Les totaux pourraient ne pas toujours arriver à 100% en raison des arrondissements.