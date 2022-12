La majorité des Canadiens pensent que le pire de la pandémie de COVID-19 est passé, selon un nouveau sondage de Research Co.

Ceci est une traduction de CTV News.

Trois répondants sur quatre (75%) ont déclaré que le pire de la pandémie est «derrière nous», soit une augmentation de sept points par rapport à un sondage similaire réalisé en août, selon l'enquête.



Le sondage a également révélé que 17% des personnes interrogées (en baisse de trois points par rapport au mois d'août) pensent que le pire de la COVID-19 est encore devant nous, tandis que 9% des personnes (en baisse de trois points) ont déclaré ne pas être sûres.

Lorsqu'il s'agit de savoir si les gens considèrent toujours la pandémie comme une menace réelle, 70% des personnes interrogées ont répondu positivement, dont 78% des personnes âgées de 55 ans.

«Nous continuons de constater un optimisme prudent lorsque les Canadiens pensent à la COVID-19», a déclaré Mario Canseco, président de Research Co. dans un communiqué de presse. «Des majorités significatives de Canadiens sont à la fois convaincues que la situation ne s'aggravera pas, mais considèrent toujours le virus comme une menace réelle.»

Les données montrent que la majorité (59%) des Canadiens (en hausse de quatre points) se sentent satisfaits de la façon dont le gouvernement fédéral a fait face à la pandémie. La satisfaction à l'égard de la façon dont l'administrateur en chef de la santé publique du Canada, Theresa Tam, a géré la pandémie a chuté de 66% en mai à 60% actuellement.

Cinquante-huit pour cent des Canadiens (en hausse de cinq points par rapport au mois d'août) ont déclaré être satisfaits de la façon dont leur gouvernement provincial a géré la pandémie. Parmi les quatre provinces les plus peuplées, la Colombie-Britannique a obtenu la note la plus élevée avec 68% de personnes satisfaites (en hausse de 6 points), suivie du Québec avec 62 pour cent (en hausse de 4 points), de l'Ontario avec 54% (en hausse de 6 points) et de l'Alberta avec 46% (en hausse de 7 points).

En ce qui concerne la performance des meilleurs médecins de chacune de ces quatre provinces, les données montrent que Bonnie Henry, de la Colombie-Britannique, a obtenu la cote la plus élevée avec 66% de personnes satisfaites (en hausse de trois points par rapport à mai), suivie de Luc Boileau, du Québec, avec 60% (en baisse de six points) et de Kieran Moore, de l'Ontario, avec 59% (en baisse de huit points). Les résidents de l'Alberta semblent également moins satisfaits (53%) de la performance du médecin hygiéniste en chef Mark Joffe, récemment nommé, qu'ils ne l'étaient en mai avec sa prédécesseure Deena Hinshaw (65%).