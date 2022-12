Southwest Airlines a de nouveau annulé des milliers de vols mardi à la suite de la tempête hivernale massive qui a détruit les plans de voyage de Noël à travers les États-Unis, et le gouvernement fédéral a déclaré qu'il enquêterait sur les raisons pour lesquelles la compagnie était si loin derrière les autres transporteurs.



Une journée après que la plupart des compagnies aériennes américaines se soient remises de la tempête, Southwest a annulé environ 2600 vols supplémentaires sur la côte est en fin d'après-midi. Ces vols représentaient plus de 80% des 3000 voyages annulés dans tout le pays mardi, selon le service de suivi FlightAware.

Et le chaos semble vouloir continuer. La compagnie aérienne a également supprimé 2500 vols pour mercredi et près de 1400 pour jeudi alors qu'elle tente de rétablir l'ordre dans son horaire.



Dans les aéroports avec des opérations majeures dans le sud-ouest, les clients faisaient la queue dans l'espoir de trouver un siège sur un autre vol. Certains ont essayé de louer des voitures pour arriver plus tôt à leur destination. D'autres ont trouvé des endroits pour dormir par terre.

Conrad Stoll, un ouvrier du bâtiment à la retraite de 66 ans du Missouri, prévoyait de voler de Kansas City à Los Angeles pour le 90e anniversaire de son père jusqu'à ce que son vol vers le sud-ouest soit annulé tôt mardi. Il a dit qu'il ne verrait pas non plus sa mère de 88 ans.

«J'y suis allé en 2019, et elle m'a regardé et a dit: ‘’Je ne te reverrai plus’’», a raconté Stoll. Ma sœur s'est occupée d'eux, et elle disait que leur santé "décline vraiment très vite."»

Stoll espère avoir une autre chance de voir ses parents au printemps, quand il fera plus chaud.

Un question de temps selon Southwest

Dans une vidéo que Southwest a publiée mardi soir, le PDG Robert Jordan a déclaré que Southwest opérerait un horaire réduit pendant plusieurs jours, mais espérait être «de retour sur les rails avant la semaine prochaine».

Jordan a reproché à la tempête hivernale d'avoir gêné le réseau «très complexe» de la compagnie aérienne. Il a déclaré que les outils de Southwest pour se remettre des perturbations fonctionnent «99% du temps, mais il est clair que nous devons doubler» sur la mise à niveau des systèmes pour éviter une répétition de cette semaine.

«Nous avons du vrai travail à faire pour arranger les choses», a déclaré Jordan, un vétéran de 34 ans de Southwest qui est devenu PDG en février. Pour l'instant, je veux que vous sachiez que nous nous y engageons.»

Les problèmes ont commencé le week-end et ont fait boule de neige lundi, lorsque Southwest a annulé plus de 70% de ses vols.

C'était après que le pire de la tempête soit passé. La compagnie aérienne a déclaré que de nombreux pilotes et agents de bord n'étaient pas en mesure de travailler sur leurs vols. Les dirigeants des syndicats représentant les pilotes et les agents de bord du sud-ouest ont blâmé le logiciel désuet de planification des équipages et critiqué la direction de l'entreprise.

Casey Murray, président de la Southwest Airlines Pilots Association, a déclaré que la compagnie aérienne n'avait pas réussi à résoudre les problèmes qui avaient provoqué un effondrement similaire en octobre 2021.

«Il y a beaucoup de frustration parce que c'est tellement évitable», a déclaré Murray.» La compagnie aérienne ne peut pas connecter les équipages aux avions. La compagnie aérienne ne savait même pas où se trouvaient les pilotes.

Le gouvernement américain critique Southwest

La compagnie aérienne attire maintenant l'attention à Washington.

Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, qui a critiqué les compagnies aériennes pour les perturbations précédentes, a déclaré que son agence examinerait les causes des annulations généralisées de Southwest et si la compagnie aérienne respectait ses obligations légales envers les clients lésés.

«Bien que nous comprenions tous que vous ne pouvez pas contrôler la météo, cela a clairement franchi la ligne entre ce qui est une situation météorologique incontrôlable et quelque chose qui relève de la responsabilité directe de la compagnie aérienne», a déclaré Buttigieg à NBC Nightly News. Il a ajouté que Southwest devrait au moins rembourser en espèces les vols annulés et couvrir les frais d'hôtel et de repas des passagers bloqués.

Au Congrès, la commission sénatoriale du commerce a également promis une enquête. Deux démocrates du Sénat ont appelé Southwest à fournir une compensation «significative» aux voyageurs bloqués, affirmant que la compagnie aérienne avait l'argent car elle prévoyait verser 428 millions de dollars de dividendes le mois prochain.

La taille et la gravité de la tempête ont fait des ravages pour de nombreuses compagnies aériennes, bien que le plus grand nombre de vols annulés mardi se soient produits dans des aéroports où Southwest est un transporteur majeur, notamment Denver, Chicago Midway, Las Vegas, Baltimore et Dallas.

Spirit Airlines et Alaska Airlines ont toutes deux annulé environ 10% de leurs vols, avec des pourcentages d'annulation beaucoup plus faibles chez American, Delta, United et JetBlue.