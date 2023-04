SpaceX, la société d'Elon Musk, pourrait procéder dès cette semaine à un vol d'essai autour du monde de son gigantesque vaisseau spatial.

Il s'agit de la plus grande et de la plus puissante fusée jamais construite, dont l'objectif ambitieux est de transporter des hommes sur la Lune et sur Mars.

S'élevant à près de 120 mètres dans le ciel du sud du Texas, Starship pourrait décoller au cours des prochains jours, sans personne à bord. La tentative de décollage prévue pour lundi a été annulée à la dernière minute. La société de Musk a reçu le feu vert de l'Administration fédérale de l'aviation vendredi.

Il s'agira du premier lancement avec les deux sections de Starship réunies. Les premières versions de l'étage supérieur à l'allure futuriste se sont élancées à plusieurs kilomètres dans la stratosphère il y a quelques années, s'écrasant à quatre reprises avant d'atterrir avec succès en 2021. L'imposant premier étage de la fusée, baptisé Super Heavy, s'envolera pour la première fois.



Pour cette démonstration, SpaceX ne tentera pas de faire atterrir la fusée ou le vaisseau spatial. Tout tombera dans la mer.

«Je ne dis pas qu'elle se rendra en orbite, mais je garantis que ce sera excitant. Ce ne sera pas ennuyeux, a promis M. Musk lors d'une conférence de Morgan Stanley le mois dernier. Je pense qu'elle a, je ne sais pas, environ 50 % de chances d'atteindre l'orbite.»

Un aperçu des débuts de Starship

UNE FUSÉE SURDIMENSIONNÉE

La fusée Starship, en acier inoxydable, possède 33 moteurs principaux et une poussée de 16,7 millions de livres. Tous les moteurs du premier étage, sauf deux, alimentés au méthane, se sont allumés lors d'un essai sur le pas de tir en janvier, ce qui est suffisant pour atteindre l'orbite, selon M. Musk.

Compte tenu de sa puissance, Starship pourrait soulever jusqu'à 250 tonnes et accueillir 100 personnes lors d'un voyage vers Mars. Le vaisseau spatial à six moteurs représente 50 mètres de sa hauteur. M. Musk prévoit d'utiliser Starship pour lancer des satellites en orbite terrestre basse, y compris son propre Starlinks pour le service internet, avant d'y attacher qui que ce soit.

Starship éclipse facilement les fusées lunaires de la NASA ― la Saturn V de l'ancienne ère Apollo et le système de lancement spatial du programme Artemis qui a effectué son premier voyage lunaire à la fin de l'année dernière. Il surpasse également la fusée lunaire N1 de l'ex-Union soviétique, qui n'a jamais dépassé une minute de vol et a explosé sans personne à bord.

LE PROGRAMME

Le vol d'essai durera une heure et demie et ne complétera pas une orbite complète de la Terre. Si Starship atteint la marque des trois minutes après le lancement, le booster recevra la commande de se séparer et de tomber dans le golfe du Mexique. Le vaisseau spatial poursuivra sa route vers l'est, passant au-dessus des océans Atlantique, Indien et Pacifique avant d'amerrir près d'Hawaï.

Starship est conçu pour être entièrement réutilisable, mais rien ne sera conservé du vol d'essai. Jonathan McDowell, un astrophysicien à Harvard et traqueur de vaisseaux spatiaux, sera plus enthousiaste lorsque Starship atterrira réellement et reviendra intact de son orbite. Il s'agira d'une «évolution profonde dans le domaine des vols spatiaux si et quand Starship est débogué et opérationnel», a-t-il déclaré.

PAS DE TIR

Starship décollera d'un site isolé situé à l'extrême sud du Texas, près de la plage de Boca Chica. Ce site se trouve juste en dessous de South Padre Island et à environ 30 kilomètres de Brownsville. En contrebas de la piste de lancement se trouve le complexe où SpaceX développe et construit les prototypes de Starship depuis plusieurs années. Ce complexe, appelé Starbase, emploie plus de 1800 personnes, qui vivent à Brownsville ou ailleurs dans la vallée du Rio Grande.

Le pas de tir texan est équipé de bras robotisés géants qui pourront éventuellement agripper un lanceur lors de son atterrissage. SpaceX est en train de réaménager l'un de ses deux pas de tir en Floride pour pouvoir accueillir des vaisseaux spatiaux à l'avenir. C'est en Floride que les fusées Falcon de SpaceX décollent avec des équipages, des cargaisons pour la station spatiale et des satellites pour la NASA et d'autres clients.

LES PROBABILITÉS

Comme d'habitude, M. Musk est remarquablement franc quant à ses chances, estimant qu'il y a au mieux une chance sur deux que Starship atteigne l'orbite lors de son premier vol. Mais avec une flotte de vaisseaux en construction à la base stellaire, il estime à 80 % les chances que l'un d'entre eux atteigne l'orbite d'ici la fin de l'année. Il s'attend à ce qu'il faille quelques années pour parvenir à une réutilisation complète et rapide.

CLIENTS

Avec Starship, la société californienne SpaceX se concentre pour l'instant sur la Lune, avec un contrat de 3 milliards $ US de la NASA pour faire atterrir des astronautes sur la surface lunaire dès 2025, en utilisant l'étage supérieur du vaisseau spatial. Il s'agira du premier alunissage d'astronautes depuis plus de 50 ans. Les explorateurs quitteront la Terre à bord de la capsule Orion de la NASA et de la fusée Space Launch System, avant d'être transférés sur le vaisseau Starship en orbite lunaire pour la descente vers la surface, puis de revenir à Orion.

Pour atteindre la Lune et au-delà, Starship devra d'abord se ravitailler en carburant en orbite terrestre basse. SpaceX envisage un dépôt en orbite avec des vaisseaux sans hublot comme camions-citernes. Mais Starship n'est pas réservé à la NASA. Un équipage privé sera le premier à le faire voler en orbite autour de la Terre. Deux vols privés vers la Lune suivront ― pas d'alunissage, juste des survols.

LES AUTRES JOUEURS

D'autres nouvelles fusées se profilent à l'horizon. Blue Origin, la société de Jeff Bezos, prépare la fusée New Glenn en vue de sa mise en orbite à partir de Cap Canaveral, en Floride, d'ici un an environ. Nommée d'après le premier Américain à avoir orbité autour du monde, John Glenn, la fusée surplombe l'actuelle fusée New Shepard de la société, nommée d'après le saut suborbital effectué par l'astronaute de Mercury Alan Shepard en 1961. La NASA utilisera New Glenn pour envoyer une paire de vaisseaux spatiaux vers Mars en 2024.

United Launch Alliance prévoit que sa nouvelle fusée Vulcan effectuera son premier lancement dans le courant de l'année, afin d'envoyer un atterrisseur lunaire privé sur la Lune à la demande de la NASA. La société européenne Arianespace est sur le point de lancer sa nouvelle fusée Ariane 6 améliorée depuis la Guyane française, en Amérique du Sud. Et la fusée lunaire Space Launch System de la NASA, qui transportera les astronautes, se transformera en versions de plus en plus grandes.