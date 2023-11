L'entraîneur-chef Martin St-Louis a pris les grands moyens pour remédier aux problèmes de finition des joueurs du Canadien de Montréal, sortant les cibles d'entraînement lors de l'entraînement, mercredi matin au Complexe sportif CN.

Les attaquants ont fait une rotation pour participer à quatre exercices, trois avec une cible d'entraînement et un avec un filet désert, pendant que les gardiens et les défenseurs pratiquaient sur la deuxième patinoire du complexe.

«Nous n'allions pas forcer nos gardiens à passer à travers un tel entraînement, a souligné St-Louis en expliquant la décision d'y aller avec des cibles d'entraînement. Ça permet d'avoir quand même quelque chose à viser. Et sur la cible, les trous ne sont pas minuscules. Ça rappelle aux joueurs qu'ils n'ont pas besoin de toujours tenter un tir parfait.»

Les panneaux à cinq ouvertures ont terminé l'entraînement avec quelques marques de rondelle supplémentaires. Les joueurs ont pu tirer à coeur joie, sans craindre de blesser le gardien.

«C'est un retour à la base, a dit le vétéran Tanner Pearson. En grandissant, vous allez tirer 100 fois par jour et c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Que la rondelle rentre ou non, c'est une question de positionnement de la rondelle. Ça aide à savoir où tirer dans le feu de l'action.»

Avant les matchs de mercredi, le Canadien se retrouvait à égalité avec les Blue Jackets de Columbus au 25e rang du circuit avec une moyenne de 2,75 buts par partie. Il n'a pas marqué plus de deux buts en temps réglementaire à chacun de ses quatre derniers matchs.

Toutefois, St-Louis est très heureux du travail de sa troupe au cours de cette séquence.

«Nous générons assez de chances de marquer pour gagner des matchs, a-t-il insisté. Défensivement, nous sommes là, à cinq contre cinq, nos unités spéciales continuent à s'améliorer. Nous sommes compétitifs à tous les matchs. Je pense que c'est la meilleure séquence de quatre matchs depuis que je suis en poste.»

«Je sais que nous voulons marquer plus de buts. Ça aiderait si quelques joueurs débloquaient. Ça leur permettrait de reprendre confiance. Mais nous ne pouvons pas faire ça aux prix de délaisser le côté défensif.»

Josh Anderson et Rafaël Harvey-Pinard n'ont toujours pas marqué cette saison après respectivement 16 et 13 parties. La disette de Jake Evans est maintenant de 15 matchs, celle d'Alex Newhook, de 13 matchs, et celle de Pearson est rendue à 11 matchs.

«Les gars vont prendre soin de leurs coéquipiers et ne pas se préoccuper du bruit extérieur, a insisté Pearson. Les résultats sont plus importants que les statistiques personnelles. Oui, ce serait bien de marquer, mais c'est encore plus agréable de gagner des matchs de hockey.»

Le Canadien (7-7-2) tentera de mettre fin à une série de deux défaites jeudi soir, quand il accueillera les Golden Knights de Vegas (12-3-1) au Centre Bell. Le Tricolore a perdu 3-2 en tirs de barrage face aux champions en titre de la coupe Stanley le 30 octobre à Las Vegas.



Trois absents à l'entraînement

Harvey-Pinard et les défenseurs Mike Matheson et Jordan Harris n'ont pas participé à l'entraînement du Canadien.

L'équipe a indiqué que les trois joueurs profitaient plutôt d'une journée de traitements.

Harris est le seul des trois qui représente un cas incertain pour le match de jeudi face aux Golden Knights de Vegas, selon ce qu'un porte-parole de l'équipe a indiqué à La Presse Canadienne.

Le défenseur américain est aux prises avec une blessure au haut du corps subie samedi face aux Bruins de Boston. Il a affronté les Canucks de Vancouver dimanche, avant de sauter son tour face aux Flames de Calgary mardi.

Par ailleurs, le défenseur David Savard a patiné avant le groupe régulier, mercredi matin au Complexe sportif CN. Savard se remet d'une fracture de la main gauche subie le 23 octobre face aux Sabres, à Buffalo.