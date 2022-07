Le produit intérieur brut (PIB) réel est resté essentiellement inchangé au mois de mai au Canada après avoir augmenté de 0,3 % en avril.

Sur une période de trois mois, les renseignements anticipés de Statistique Canada indiquent que le PIB réel a augmenté de 1,1 % au cours du deuxième trimestre de 2022.

L’agence fédérale explique vendredi qu’au mois de mai, la croissance de 0,4 % enregistrée dans les industries productrices de services a été contrebalancée par la baisse de 1 % observée dans les industries productrices de biens. Il y a eu des hausses affichées dans 14 des 20 secteurs d’activité il y a deux mois.

Le secteur du transport et de l’entreposage a augmenté de 1,9 % en mai, en hausse pour un quatrième mois d’affilée, grâce surtout à la croissance de 14,1 % du secteur aérien. Les services urbains de transport en commun ont pour leur part progressé de 8,9 % après avoir augmenté de 10,8 % en avril.

Le secteur du commerce de gros a augmenté de 0,7 % en mai, après trois mois consécutifs de recul. Le secteur de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse a lui aussi augmenté en mai, de 1,6 %, en raison surtout de la hausse des cultures agricoles.

D’autre part, le secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière, et de l’extraction de pétrole et de gaz a légèrement diminué de 0,1 % après avoir progressé pendant trois mois consécutifs.

Le secteur de la fabrication a reculé de 1,7 % en mai, après avoir enregistré sept mois de croissance. À ce chapitre, Statistique Canada a observé une culbute de 5,1 % de la fabrication de matériel de transport, en bonne partie à cause de la dégringolade de 21,2 % de la fabrication de véhicules automobiles, sous l’effet de la pénurie continue de puces à semi-conducteur et des travaux réalisés à certaines usines de montage.

Le secteur de la construction a affiché un recul pour un deuxième mois consécutif, en baisse de 1,6 % en mai.

Statistique Canada ajoute que les renseignements anticipés révèlent que le PIB réel a augmenté de 0,1 % en juin, sous l’effet de la hausse de la production dans les secteurs de la construction, de la fabrication et des services d’hébergement et de restauration. Ces estimations seront mises à jour le 31 août, au moment où les données officielles du PIB seront diffusées pour le mois de juin et pour le deuxième trimestre de 2022.