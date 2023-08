L'émission de débats «Le monde à l'envers» animée par Stéphan Bureau à TVA est retirée des ondes, alors qu'elle s'apprêtait à revenir à l'antenne le 22 septembre.

L'animateur en fait l'annonce sur son compte LinkedIn, lundi, déplorant une «décision sans appel et inattendue».

De son côté, le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a évoqué des «impératifs économiques».

«Il n'y a jamais de façon facile de déprogrammer une émission. Les impératifs économiques qui confrontent notre industrie nous obligent à prendre des décisions difficiles, dont celle-ci. Je tiens à m’excuser auprès de nos collaborateurs/trices qui doivent subir ces impératifs», a écrit M. Péladeau sur X (le réseau anciennement appelé Twitter).

«Vendredi, en toute fin d'après-midi, le patron et propriétaire de TVA a informé mon producteur, Richard Speer chez Attraction, qu'il stoppait le travail sur le Monde à l'envers», a indiqué Stéphan Bureau, soulignant que les artisans avaient déjà dû composer avec un changement de producteur.

Il a tenu à dire «tout le bien (qu'il) pense de Martin Picard, VP et chef de l'exploitation des contenus chez TVA, et de toutes ses équipes qui ont permis de maintenir le "patient" en vie pendant cette période cruciale et difficile».

«La greffe avait parfaitement réussi et nous étions donc fins prêts pour la course! L'équipe découvre aujourd'hui qu'elle est condamnée à rester dans les blocs de départ», peut-on lire dans la publication de Stéphan Bureau sur le site de réseautage professionnel.

«Jamais en quarante ans de vie professionnelle je n'ai vu pareille manière de faire, a déclaré Stéphan Bureau. C'est surtout très inquiétant pour une industrie que l'on sait fragile.»

La nouvelle émission de débats avait été lancée en septembre 2022.