La série Succession a remporté le prix de la meilleure série dramatique et The Bear celui de la meilleure comédie à la cérémonie des Emmys, lundi soir. Les deux ont aussi dominé les prix d'interprétation, tandis que Quinta Brunson a remporté une victoire historique pour Abbott Elementary.

Succession a remporté son troisième prix comme meilleure série dramatique pour sa quatrième et dernière saison lors de la 75e cérémonie des Primetime Emmy Awards, qui s'est déroulée au Peacock Theater de Los Angeles.

Elle a aussi mis la main sur le prix du meilleur acteur dans une série dramatique décerné à Kieran Culkin et celui de la meilleure actrice dans une série dramatique remis à Sarah Snook.

La saga, diffusée sur HBO, met en scène une riche famille qui se déchire ainsi qu'un empire médiatique inadapté.

The Bear, la comédie dramatique de FX portant sur une autre famille en conflit et un restaurant en difficulté au centre de la vie d'un chef talentueux, a remporté le prix de la meilleure série comique pour sa première saison.

Les Emmys ont également récompensé les acteurs de la série, en nommant Jeremy Allen White meilleur acteur dans une comédie, Ayo Edebiri meilleure actrice dans une comédie et Ebon-Moss Bachrach meilleur acteur dans une comédie. Tous trois étaient nommés pour la première fois.

The Bear a également remporté les prix de la réalisation et de l'écriture pour une comédie, et, avec les quatre prix qu'elle a remportés aux Creative Arts Emmys, le week-end dernier, elle en a gagné neuf au total.

Mme Brunson a remporté le prix de la meilleure actrice dans une comédie aux Emmy Awards pour la série qu'elle a créée, «Abbott Elementary», devenant ainsi la première femme noire à remporter ce prix depuis plus de 40 ans.

La série Succession a aussi remporté six Emmys, dont celui du meilleur second rôle masculin pour Matthew Macfadyen.

Beef a remporté le prix de la meilleure série limitée, tandis que Steven Yeun et Ali Wong sont devenus les premiers Américains d'origine asiatique à gagner dans leur catégorie: M. Yeun pour le meilleur acteur dans une série limitée et Mme Wong pour la meilleure actrice.

Le créateur Lee Sung a remporté les Emmys de l'écriture et de la réalisation. La série a reçu huit Emmys au total après trois victoires aux Creative Arts Emmy Awards.

Jennifer Coolidge, la seule membre de la distribution parmi les vacanciers de The White Lotus de HBO à revenir pour une deuxième saison, a remporté son deuxième Emmy pour le meilleur second rôle féminin dans une série dramatique.

Un Canadien lauréat

Le producteur torontois David Furnish a remporté un Emmy pour Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium.

M. Furnish, cinéaste britanno canadien, et son mari, le chanteur Elton John, faisaient partie de l'équipe de producteurs qui a remporté le prix de la meilleure émission spéciale de variétés.

Après avoir reçu le trophée, M. Furnish a expliqué aux journalistes en coulisses que le chanteur britannique n'avait pas pu venir parce qu'il devait subir une opération au genou gauche au Royaume-Uni.

Le film de Disney Plus documente le dernier spectacle nord-américain d'Elton John, qui a eu lieu au Dodger Stadium de Los Angeles en 2022, dans le cadre de sa tournée Farewell Yellow Brick Road Tour.

Le concert spécial a battu ses concurrents, notamment le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVII de Fox avec Rihanna, Chris Rock : Selective Outrage de Netflix, la retransmission des Oscars par ABC et celle des Tony Awards par CBS.

Dans d'autres catégories, la productrice Susan Coyne, basée à Toronto, figurait parmi les nommés canadiens pour la meilleure série limitée pour son travail sur Daisy Jones & the Six. Dans la même catégorie, elle était opposée à la Torontoise Deborah Chow pour son travail sur Obi-Wan Kenobi. Elles ont toutes deux perdu face à Beef.

Martin Short, originaire de Hamilton, était en lice pour le prix du meilleur acteur principal dans une série comique pour son rôle dans Only Murders in the Building, mais il a perdu face à Jeremy Allen White de The Bear.

Honorer l'histoire de la télévision était le thème de la 75e édition des Emmys qui a été animée par l'acteur Anthony Anderson.

En raison des grèves des acteurs et des scénaristes l'an dernier, les Emmys, normalement organisés en septembre, ont été déplacés de façon sans précédent pour avoir lieu en janvier, les plaçant au cœur de la saison des récompenses d'Hollywood.

Le vote de l'Académie s'est toutefois déroulé selon le calendrier normal, ce qui signifie que les gagnants ont été déterminés depuis la fin août.

En collaboration avec Alex Nino Gheciu, de La Presse Canadienne.