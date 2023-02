Les Chiefs de Kansas City ont vaincu les Eagles de Philadelphie 38-35, devenant ainsi les champions du Super Bowl LVII, dimanche.

Le jeu déterminant a été le botté de précision de 27 verges de Harrison Butker avec huit secondes au cadran, portant le score au compte final.



L'occasion des Eagles pour un jeu miraculeux s'est soldée par une passe bien trop courte de Jalen Hurts.

Kansas City a alors pu célébrer une deuxième victoire au Super Bowl en quatre ans.

Les Chiefs ont remporté le tirage au sort, mais ils ont décidé de botter le ballon pour commencer.

Leur choix ne s'est toutefois pas avéré gagnant: les Eagles ont commencé en force, inscrivant le premier touché du match après seulement 4:51 de jeu.

En retard 7-0, les Chiefs se sont repris en créant l'égalité peu après.

Travis Kelce, cible de prédilection du quart-arrière Patrick Mahomes, a réussi un bel attrapé et s'est faufilé dans la zone des buts pour le touché.

Dès le début du deuxième quart, les Eagles y sont allés d'un énorme jeu de 45 verges, menant au touché de A.J. Brown. Les Eagles n'ont eu besoin que de huit secondes pour reprendre les devants, 14-7, en début de quart.

Plus tard dans le quart, les Eagles ont obtenu un quatrième essai et deux verges, à 12 verges seulement de la zone payante. Alors que l'offensive y allait d'une tentative pour gagner un premier essai et la zone des buts, les Chiefs ont écopé d'une pénalité pour hors-jeu, laissant ainsi les Eagles avancer et réussir un touché par la course quelques secondes plus tard.

Hurts a réalisé son deuxième touché au sol du match, après seulement une demie de complétée.

Les Eagles ont réalisé un botté de trois points sur le dernier jeu du quart pour porter la marque à 24-14.

Les Chiefs ne pouvaient se permettre de laisser l'adversaire marquer les prochains points. Ils ont bien commencé le troisième quart, inscrivant un touché après une belle poussée de Mahomes vers la zone dangereuse.

Comme cela a été le cas depuis le début du match, un touché n'attendait pas l'autre. Mahomes a lancé le ballon à Kadarius Toney, complètement seul, pour faire 28-27 Chiefs.

Les Chiefs ont ajouté un autre touché dans les minutes suivantes, à la suite d'une excellente course sur un retour de dégagement qui a placé l'offensive tout près de la ligne de touché. Les Eagles ont ramené le tout à 35-35, grâce à un touché et une conversion de deux points.

Dans la dernière minute du Super Bowl LVII, l'attaque de Mahomes a forcé les Eagles à utiliser leur dernier temps d'arrêt, avant de réussir le botté clé pour prendre les devants 38-35.

Les trois Super Bowl disputés au domicile des Cards de l'Arizona ont donné lieu à des scores très serrés.

En 2015, les Pats y ont battu Seahawks 28-24. En 2008, les Giants y ont défait les Pats 17-14.

Tous les détails du match ici:

Quatrième quart

00:08 - Les Chiefs y vont d'un botté de trois points dramatique dans les derniers instants du match.

05:15 - Touché Eagles! Le quart Jalen Hurts inscrit son 3e touché du match. Philadelphie tente la conversion de deux points... et c'est réussi. C'est l'égalité 35-35.

09:22 - Un retour de botté incroyable de Kadarius Toney permet aux Chiefs de marquer un deuxième touché en autant de séquences. Skyy Moore complète la remontée des Chiefs en acceptant la passe de Pat Mahomes. 35-27 Kansas City.

12:04 - Patrick Mahomes repère Kadarius Toney complètement seul dans la zone des buts. Les Chiefs prennent les devants pour la première fois du match. 28-27 Kansas City.

Troisième quart

01:45 - Le botteur Jake Elliott place le ballon entre les poteaux. 27-21.

05:30 - Isiah Pacheco se faufile jusqu'à la zone des buts et réduit l'écart à trois points dès le début de la deuxième demie. 24-21 Eagles.

Deuxième quart

00:00 - Fin de la première demie.

00:04 - Les Eagles rentrent au vestiaire avec un botté de placement. 24-14 Eagles.

02:20 - Jalen Hurts se rattrape et prend les choses en main pour les Eagles. Le quart-arrière y va d'une course de quatre verges pour le touché. 21-14 Philadelphie.

09:39 - Jalen Hurts échappe le ballon! C'est récupéré par la défensive des Chiefs, qui file jusqu'à la zone des buts. 14-14.

CHIEFS TIE IT BACK UP WITH A SCOOP AND SCORE



📺: #SBLVII on FOX

📱: Stream on NFL+ https://t.co/d8gBDzRt2m pic.twitter.com/3uHVnyCwfW — NFL (@NFL) February 13, 2023

14:52 - Jalen Hurts décoche une bombe de 45 verges vers A.J. Brown. Le receveur capte le ballon. C'est 14-7 Eagles.

Premier quart

02:24 - Les Chiefs tentent un botté de placement, mais le ballon frappe le poteau! La marque demeure 7-7.

06:57 - Pat Mahomes et les Chiefs répliquent aussitôt. Le quart-arrière remet à Travis Kelce dans la zone des buts. 7-7.

10:09 - Les Eagles ouvrent la marque dès leur première possession. Une faufilade du quart Jalen Hurts permet à Philadelphie de prendre les devants 7-0.

12:02 - Les Eagles démarrent le match en lions. Jalen Jurts remet à DeVonta Smith pour un gain de 23 verges.

15:00 - Les Chiefs remportent le tirage au sort, mais décident de donner la possession du ballon aux Eagles.



Les amateurs de football peuvent suivre le match grâce aux équipes de description et d’animation de RDS.