Une entente de principe a été conclue entre le gouvernement du Québec et l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) pour le renouvellement de la convention collective des quelque 5700 patrouilleurs et enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ).

Les détails de cette entente d'une durée de cinq ans demeureront confidentiels jusqu'à ce qu’elle soit entérinée par les membres.

Le contrat de travail des membres de l'APPQ était échu depuis le 31 mars 2022. Les négociations avaient débuté le 14 octobre 2021 avec l’objectif d’un règlement négocié avant l’expiration du contrat de travail, c'est donc dire que les pourparlers ont été difficiles.

Le ministre des Finances, Eric Girard, qui a annoncé la conclusion de l’accord, affirme qu’il vise notamment à favoriser l'attraction et la rétention des policiers.

Dans le cadre des négociations du secteur public, nous avons conclu une entente de principe avec l'Asso des policières et policiers provinciaux pour les 5 prochaines années. Une entente collaborative et responsable pour la @sureteduquebec @fbonnardelCAQ — Eric Girard (@EricGirardMFQ) July 19, 2023

«L'entente conclue aujourd'hui reconnaît les spécificités des fonctions des patrouilleurs et enquêteurs de la Sûreté du Québec et vise à favoriser l'attraction et la rétention de ses membres. Elle démontre la volonté du gouvernement d'agir de façon responsable et collaborative dans le cadre des négociations actuelles», a affirmé M. Girard dans un communiqué transmis aux médias.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, s'est aussi dit «très heureux» de la conclusion de cette entente de principe avec l'APPQ.

«La Sûreté du Québec est le service de police national qui permet à l'ensemble des Québécois de vivre avec un sentiment de sécurité très élevé partout sur notre territoire. Grâce à l'expertise et la vocation de ces hommes et ces femmes, la SQ est sans contredit un service de police qui apporte la fierté à ses membres ainsi qu'à tous les Québécois», a-t-il dit.

Pour sa part, la directrice générale de la Sûreté du Québec, Johanne Beausoleil, prévoit que de nouvelles dispositions au contrat de travail permettront une flexibilité accrue afin de maximiser la performance du corps policier et de réduire le travail en heures supplémentaires obligatoire.

Outre l’aspect monétaire, le manque d’effectif et les heures supplémentaires obligatoires, les difficultés d’attraction et de rétention du personnel, la formation jugée déficiente par l’APPQ et le sujet de la santé psychologique des policiers ont également été à l’agenda des négociations.

Avec des informations de La Presse canadienne.