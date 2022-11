L'auteur présumé d'une fusillade à l'Université de Virginie, qui a fait trois morts, dimanche, au sein de l'équipe de football, a été arrêté lundi, plus de 13 heures après qu'il aurait abattu d'autres étudiants dans un autobus qui les ramenait d'une sortie scolaire, ont annoncé les autorités.



Le président de l'université, Jim Ryan, et les autorités policières donnaient une conférence de presse en fin de matinée, lundi, lorsqu'ils ont appris que Christopher Darnell Jones Jr. avait été appréhendé.



Deux autres étudiants ont été blessés dans la fusillade, survenue en fin de soirée dimanche. La fusillade s'est produite près d'un stationnement du campus de l'Université de Virginie, à Charlottesville, alors qu'un autobus nolisé rempli d'étudiants revenait d'une pièce de théâtre à Washington.

M. Ryan a déclaré que l'un des étudiants était dans un état critique et qu'on ne craignait pas pour la vie de l'autre étudiant blessé et hospitalisé.

La fusillade a déclenché une intense chasse à l'homme, les autorités ordonnant aux étudiants de s'abriter sur place et procédant à une fouille bâtiment par bâtiment et sur le terrain du campus. Les étudiants sont restés sur place pendant plus de 12 heures, jusqu'à ce que l'ordre soit levé tard lundi matin. Les cours avaient été annulés pour la journée de lundi.

Lorsque la conférence de presse a commencé, le chef de la police de l'université, Timothy Longo Sr., a déclaré que la police avait obtenu des mandats d'arrêt contre Jones, accusé de trois chefs de meurtre et de trois chefs d'utilisation d'une arme à feu dans la commission d'un crime. Le chef Longo a indiqué que l'autobus rempli d'étudiants venait de rentrer sur le campus lorsque la fusillade a éclaté.

«Quelqu'un parmi eux a choisi de commettre un acte violent», a-t-il déclaré.